Al menos dos kilómetros de retenciones en la N-1 en Andoain por la avería de un camión

La incidencia afecta al tráfico en sentido Vitoria-Gasteiz y está provocando circulación lenta a primera hora.
Euskaraz irakurri: Gutxienez bi kilometroko auto-ilarak izan dira N-1 errepidean, Andoainen, kamioi baten matxuraren ondorioz
La N-1 registra al menos dos kilómetros de retenciones en Andoain, en sentido Vitoria-Gasteiz, debido a la avería de un camión, según ha informado el Departamento de Seguridad.

El vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada, lo que ha generado circulación lenta y dificultades para el paso del resto de vehículos en ese tramo de la vía.

Los servicios correspondientes trabajan para retirar el camión y restablecer la normalidad, mientras se recomienda a los conductores extremar la precaución y, si es posible, utilizar rutas alternativas.

