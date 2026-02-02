TRAFIKOA
Gutxienez bi kilometroko auto-ilarak N-1 errepidean, Andoainen, kamioi bat matxuratu baita

Kamioi bat matxuratu da, eta eragina izan du N-1eko trafikoan, Gasteizerako noranzkoan, eta, ondorioz, zirkulazioa motela izaten ari da lehen orduan.

EITB

Azken eguneratzea

N-1 errepidean gutxienez bi kilometroko auto-ilarak daude Andoainen, Gasteizerako noranzkoan, kamioi batek matxura izan duelako, Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Ibilgailua errepidean geratu da, eta horrek zirkulazio motela eta gainerako ibilgailuak bidearen tarte horretan igarotzeko zailtasunak eragin ditu.

Lanean ari dira kamioia bertatik kentzeko, eta gidariei kontu handiz ibiltzeko eta ibilbide alternatiboak erabiltzeko gomendatu diete.

Trafikoa Trafiko Istripuak Gizartea

