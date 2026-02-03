TRÁFICO
Retenciones en Bilbao por la colisión entre varios vehículos en las curvas de Zorroza

El choque entre tres vehículos ha obligado a cortar uno de los carriles de la vía y ha generado retenciones de hasta cuatro kilómetros. 

EITB

Última actualización

Mañana complicada en las carreteras de Bizkaia y Gipuzkoa debido a varias colisiones que han dificultado el tráfico. 

Una colisión entre tres vehículos ha generado retenciones de hasta 4 kilómetros en la BI-10 (antes A-8), en las denominadas curvas de Zorroza, a la altura de Bilbao, en dirección Cantabria, según han informado fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El siniestro se ha producido a las 08:45 de este martes cuando, por causas que se investigan, han colisionado tres vehículos entre sí sin ocasionar heridos entre sus ocupantes, lo que ha obligado a cortar uno de los carriles de la autopista y generado retenciones que, a las 09:30 horas, alcanzaban los cuatro kilómetros.

Otro accidente entre tres vehículos ha provocado retenciones de hasta 6-7 kilómetros en la N-1, a la altura de Lasarte-Oria, en sentido Irun, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

La colisión ha obligado a cortar uno de los carriles en sentido San Sebastián, lo que unido a la densidad de tráfico habitual a esas horas de la mañana ha generado importantes retenciones. 

Además, en la AP-8, en Galdakao y en sentido San Sebastián, se han registrado retenciones de hasta 3 kilómetros por la colisión entre tres vehículos.  

Por otra parte, hay tráfico denso en la N-637 por la salida de calzada de un vehículo a la altura de Barakaldo

Desde el Departamento de Seguridad se recomienda extremar la precaución y consultar el estado de las carreteras a través del teléfono 011.

N-1 Lasarte-Oria Sociedad

