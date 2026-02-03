Otro accidente entre tres vehículos ha provocado retenciones de hasta 6-7 kilómetros en la N-1, a la altura de Lasarte-Oria, en sentido Irun, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

La colisión ha obligado a cortar uno de los carriles en sentido San Sebastián, lo que unido a la densidad de tráfico habitual a esas horas de la mañana ha generado importantes retenciones.

Además, en la AP-8, en Galdakao y en sentido San Sebastián, se han registrado retenciones de hasta 3 kilómetros por la colisión entre tres vehículos.

Por otra parte, hay tráfico denso en la N-637 por la salida de calzada de un vehículo a la altura de Barakaldo.

Desde el Departamento de Seguridad se recomienda extremar la precaución y consultar el estado de las carreteras a través del teléfono 011.