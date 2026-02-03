TRAFIKOA
Istripua izan da hainbat ibilgailurekin N-1 errepidean, Lasarte-Orian, Donostiarako noranzkoan

Goizeko lehen orduan gertatutako ezbehar batek zirkulazio-arazoak sortu ditu Gipuzkoako hiriburuko sarbide nagusietako batean.
EITB

Trafiko-istripu bat izan da N-1 errepidean, Lasarte-Oria parean eta Donostiarako noranzkoan. Hainbat ibilgailuk istripua izan dute, Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.

Errei bat itxita dago eta zirkulazio trinkoa izaten ari da inguru horretan.

Oraingoz ez dute zauritutako pertsonen kopuruari eta istripuaren larritasunari buruzko xehetasunik eman, eta Ertzaintza arduratzen da inguru horretako trafikoa erregulatzeaz.

Gidariei arreta handiz ibiltzea gomendatzen zaie, eta, ahal den neurrian, beste bide batzuk erabiltzea, egoera normalizatu arte.

N-1 Lasarte-Oria Gizartea

