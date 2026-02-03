Fallece un hombre de 39 años tras ser atropellado por un vehículo en Bergara
El suceso ha tenido lugar a las 07:15 horas en la calle Ibarra de la localidad.
Un hombre de 39 años ha fallecido este martes en Bergara (Gipuzkoa) tras ser atropellado por un vehículo cuando cruzaba, "fuera del paso de peatones", según han informado fuentes de la Policía Municipal.
El suceso ha tenido lugar a las 07:15 horas en la calle Ibarra.
Al este punto han acudido ambulancias y equipos sanitarios que han llevado a cabo maniobras de reanimación del atropellado que finalmente ha fallecido en el lugar.
Una comitiva judicial se ha desplazado al lugar del siniestro para llevar a cabo la investigación sobre lo sucedido.
