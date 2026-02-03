Trafikoa
39 urteko gizon bat hil da Bergaran, auto batek harrapatuta

Ezbeharra 07:15ean gertatu da, Ibarra kalean. 

EITB

Azken eguneratzea

39 urteko gizon bat hil da gaur goizean Bergaran, auto batek harrapatuta. 

Ezbeharra 07:15ean jazo da, Ibarra kalean. 

Bergarako Udaltzaingoak jakinarazi duenez, biktima zebra biderik gabeko gune bat zeharkatzen ari zen eta harrapatu duen ibilgailuak ezin izan du hura harrapatzea eragotzi. 

Istripuaren tokira joan diren osasun langileek ezin izan dute gizona suspertu, eta bertan hil da. 

Ikerketa abiatu dute gertaturikoaren nondik norakoak argitzeko. 

