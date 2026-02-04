El Gobierno navarro dice que ha actuado "conforme a protocolo" sobre la presunta agresión sexual a un menor en un centro tutelado

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha defendido que el Ejecutivo foral ha actuado "conforme a protocolo" en cuanto a la presunta agresión sexual a un menor en un centro tutelado y ha apelado a la "responsabilidad" de las formaciones políticas "para no dar pábulo a informaciones inexactas que generan unas situaciones de indefensión de los menores".



Tal y como ha señalado en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, desde el Ejecutivo foral "no podemos pronunciarnos" sobre este tema "ya que prevalecen la protección de datos y el interés superior del menor, así como la confidencialidad de las actuaciones que se realizan en interés de defensa de los menores" para "salvaguardar su honor, intimidad y reputación, evitando así intromisiones legítimas".



Javier Remírez ha destacado que el Gobierno de Navarra "protege a los menores" y ha defendido que la actuación del Ejecutivo "ha sido conforme al protocolo, que ha funcionado a la perfección".



Asimismo, ha apelado a "la responsabilidad de todos los agentes, medios de comunicación y formaciones políticas para no dar pábulo a informaciones inexactas que generan unas situaciones de indefensión de los menores". En este sentido, ha censurado que la "extrema derecha" quiere "aprovechar la situación para marcar un discurso falso que estigmatiza a determinados menores en función de su origen o nacionalidad".

Por otro lado, ha criticado a otras formaciones que "están haciendo seguidismo de esta estrategia irresponsable y que ataca a menores", sabiendo, ha recalcado, "que se trata de un tema muy delicado, que se ha actuado conforme a criterio, a legalidad y a protocolo, y sabiendo, también, que no podemos profundizar como Administración en rebatir ciertas informaciones porque estamos hablando de la protección de datos de menores".



El portavoz del Gobierno de Navarra ha resaltado que "no vamos a admitir que se extienda en nuestra tierra el discurso del odio" y "de la mentira". Un "discurso del bulo" que "utiliza a menores, que son las personas más desprotegidas de esta sociedad" y que, en este caso concreto, "están en recursos en situaciones muy complicadas" para "hacer juego político", ha censurado. "Eso es inadmisible, es una irresponsabilidad", ha rechazado Remírez, que ha vanzado que "si procede y tras estudio, iniciaremos medidas legales oportunas en defensa de los menores".