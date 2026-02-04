Una colisión entre tres vehículos provoca retenciones en La Avanzada, en sentido Erandio

Una colisión en la que se han visto implicados tres vehículos está provocando importantes afecciones al tráfico en La Avanzada (BI-637), en el punto kilométrico 11, a la altura de Leioa y en sentido Erandio. Como consecuencia del siniestro, uno de los carriles permanece cortado, lo que está generando retenciones.

Según la información facilitada por el servicio de atención al tráfico 011, se trata de una zona con grandes retenciones a estas horas, una situación que se está viendo agravada por esta incidencia.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución y, en la medida de lo posible, buscar rutas alternativas mientras continúan las afecciones en la vía.