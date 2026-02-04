TRÁFICO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Una colisión entre tres vehículos provoca retenciones en La Avanzada, en sentido Erandio

El accidente ha obligado a cortar uno de los carriles de la BI-637, a la altura de Leioa, en un tramo que ya registra una elevada intensidad de tráfico.
Euskaraz irakurri: Hiru ibilgailuk talka egin dute eta auto-ilarak sortu dira Avanzadan, Erandiorako noranzkoan
author image

EITB

Última actualización

Una colisión en la que se han visto implicados tres vehículos está provocando importantes afecciones al tráfico en La Avanzada (BI-637), en el punto kilométrico 11, a la altura de Leioa y en sentido Erandio. Como consecuencia del siniestro, uno de los carriles permanece cortado, lo que está generando retenciones.

Según la información facilitada por el servicio de atención al tráfico 011, se trata de una zona con grandes retenciones a estas horas, una situación que se está viendo agravada por esta incidencia.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución y, en la medida de lo posible, buscar rutas alternativas mientras continúan las afecciones en la vía.

Leioa Accidentes de Tráfico Tráfico Sociedad

Te puede interesar

ARTXANDA-PEAJE.JPG
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Cerrado para seis meses el túnel de Artxanda entre Ugasko y Txorierri para acometer obras de renovación de la infraestructura

Durante este tiempo, la conexión entre Bilbao y Txorierri estará garantizada a través del primer túnel, así como a través de los accesos convencionales de Enekuri y Egirleta. El objetivo de las obras es reforzar la seguridad, eficiencia y sostenibilidad de la infraestructura, con una inversión total prevista de casi 13 millones de euros.

Cargar más
Publicidad
X