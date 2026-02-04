TRAFIKOA
Hiru ibilgailuk talka egin dute eta auto-ilara luzeak sortu dira Avanzadan, Erandiorako noranzkoan

Istripuaren ondorioz, BI-637 errepideko errei bat itxi behar izan dute, Leioa parean, egunero trafiko handia duen tarte batean.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Hiru ibilgailuk talka egin dute, eta horrek eragin handia izan du trafikoan Avanzada errepidean (BI-637), 11. kilometroan, Leioa parean eta Erandiorako noranzkoan. Istripuaren ondorioz, erreietako bat itxi dute, eta auto-ilarak sortu dira.

011 trafikoari arreta emateko zerbitzuak emandako informazioaren arabera, auto-ilara handiak daude, eta egoera hori larriagotzen ari da.

Agintariek kontu handiz ibiltzea gomendatu dute, eta, ahal den neurrian, bide alternatiboak bilatzea, bidean kalteak izaten jarraitzen duten bitartean.

Leioa Trafiko Istripuak Trafikoa Gizartea

