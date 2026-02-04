Delitos
Una trabajadora de Osasunbidea condenada a ocho años de prisión por ver sin permiso los datos clínicos de su hija y sus nietos

Las relaciones entre madre e hija estaban rotas desde hacía tiempo y la mujer se aprovechaba de su profesión para ver datos confidenciales, lo que es un delito;  aprovechando su puesto de auxiliar administrativo en el centro de salud de Alsasua, entró más de 1300 veces a ver los datos clínicos de sus familiares.

Altsasu osasun zentroa
Centro de salud de Altsau
Euskaraz irakurri: Osasunbideako langile bati zortzi urteko espetxe zigorra ezarri diote, alabaren eta biloben datu klinikoak baimenik gabe ikusteagatik
Una trabajadora de Osasunbidea ha sido condenada a ocho años de cárcel por acceder, cuando era auxiliar administrativa en el centro de salud de Alsasua, a los datos clínicos de su hija y nietos, lo cual es delito. 

Al parecer, las relaciones entre madre e hija estaban rotas desde hacía tiempo y la madre se servía de su profesión para ver los datos confidenciales. 

Desde 2023 había una orden judicial: la madre no podía acercarse a su hija y a sus nietos de 5, 3 y 2 años.

La madre tenía una orden de alejamiento porque sus relaciones estaban muy deterioradas; de hecho la hija, la víctima, había manifestado que no quería que sus padres supieran nada de su vida.

Valiéndose de las herramientas informáticas disponibles mientras trabajaba en el centro de salud de Alsasua, revisaba repetidamente los datos de su hija y nietos. Llego a acceder a ellos más de 1.300 veces. 

Así consiguió obtener los datos más íntimos de la familia, incluidos los informes psicológicos del tratamiento que recibía su hija. Al conocer lo que estaba sucediendo, la víctima sufrió una crisis de ansiedad. 

Tal y como explicó ante el juez, se sintió totalmente vulnerable porque su madre obtenía toda la información que quería.

La sentencia, conocida hoy, condena a la madre a ocho años de cárcel por un delito de revelación de secretos, a dos años por ver los datos de su hija y dos años más por ver los da cada uno de sus nietos.

Además, no podrá acercarse a ellos más de 200 metros y no podrá contactar con ellos en los próximos cinco años.

 

