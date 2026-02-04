Osasunbideako langile bati zortzi urteko espetxe zigorra ezarri diote, alabaren eta biloben datu klinikoak baimenik gabe ikusteagatik
Osasunbideako langile bati zortzi urteko kartzela zigorra ezarri diote, Altsasuko osasun zentroan administrari laguntzaile zela alabaren eta biloben datu klinikoak ikusteagatik, delitu dena.
Antza denez, ama-alaben arteko harremanak hautsita zeuden aspalditik, eta ama bere lanbideaz baliatzen zen konfidentzialak diren datuak ikusteko.
2023. urtetik epailearen agindua zegoen: ama ezin zen alaba eta 5, 3 eta 2 urteko bilobengana hurbildu.
Euren arteko harremanak oso gaiztotuta zeudela-eta amak urruntzeko agindua zuen. Izan ere alabak, biktimak, esana zuen ez zuela nahi bere gurasoek bere bizitzaz ezer jakiterik.
Altsasuko osaun zentroan lanean zela eskura zituen erreminta informatikoak baliatuz, alabaren eta biloben datuak behin eta berriz ikuskatzen zituen, 1.300 aldiz baino gehiagotan sartu zen haietara.
Horrela lortu zuen familiaren datu intimoenak lortzea, alabak jasotzen zuen tratamenduaren txosten psikologikoak barne. Gertatzen ari zenaz jakin zuenean antsietate krisia jasan zuen biktimak.
Epailearen aurrean azaldu zuen moduan, erabat zaurgarri sentitu zen, bere amak nahi zuen informazio guztia lortzen zuelako.
Gaur ezagutu den epaiaren arabera, amari zortzi urteko kartzela zigorra ezarri diote sekretuak agerrarazteagatik, bi urte alabaren datuak ikusteagatik eta beste bina biloba bakoitzeranak ikusteagatik.
Gainera, ezingo da haiengana 200 metro¡ baino gertuago hurbildu eta ezinezkoa izango du beraiekin harremanetan jartzea datozen bost urtean.
