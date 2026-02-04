Delituak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Osasunbideako langile bati zortzi urteko espetxe zigorra ezarri diote, alabaren eta biloben datu klinikoak baimenik gabe ikusteagatik

Ama-alaben arteko harremanak hautsita zeuden aspalditik, eta emakumea bere lanbideaz baliatzen zen konfidentzialak diren datuak ikusteko, delitu dena. Altsasuko osasun zentroan administrari laguntzaile zela 1.300 aldiz baino gehiagotan sartu zen senitartekoen datu klinikoak ikustera.
Altsasu osasun zentroa
Altsauko osasun zentroa
author image

EITB

Azken eguneratzea

Osasunbideako langile bati zortzi urteko kartzela zigorra ezarri diote,  Altsasuko osasun zentroan administrari laguntzaile zela alabaren eta biloben datu klinikoak ikusteagatik, delitu dena. 

Antza denez, ama-alaben arteko harremanak hautsita zeuden aspalditik, eta ama bere lanbideaz baliatzen zen konfidentzialak diren datuak ikusteko. 

2023. urtetik epailearen agindua zegoen: ama ezin zen alaba eta 5, 3 eta 2 urteko bilobengana hurbildu.

Euren arteko harremanak oso gaiztotuta zeudela-eta amak urruntzeko agindua zuen. Izan ere alabak, biktimak, esana zuen ez zuela nahi bere gurasoek bere bizitzaz ezer jakiterik.

Altsasuko osaun zentroan lanean zela eskura zituen erreminta informatikoak baliatuz, alabaren eta biloben datuak behin eta berriz ikuskatzen zituen, 1.300 aldiz baino gehiagotan sartu zen haietara. 

Horrela lortu zuen familiaren datu intimoenak lortzea, alabak jasotzen zuen tratamenduaren txosten psikologikoak barne. Gertatzen ari zenaz jakin zuenean antsietate krisia jasan zuen biktimak. 

Epailearen aurrean azaldu zuen moduan, erabat zaurgarri sentitu zen, bere amak nahi zuen informazio guztia lortzen zuelako.

Gaur ezagutu den epaiaren arabera, amari zortzi urteko kartzela zigorra ezarri diote sekretuak agerrarazteagatik, bi urte alabaren datuak ikusteagatik eta beste bina biloba bakoitzeranak ikusteagatik.

Gainera, ezingo da haiengana 200 metro¡ baino gertuago hurbildu eta ezinezkoa izango du beraiekin harremanetan jartzea datozen bost urtean.

 

Osasunbidea Nafarroa Delituak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Nafarroako Gobernuak esan du "protokoloaren arabera" jokatu duela tutoretzapeko zentro batean adingabe bati ustez egindako sexu-erasoaren inguruan

Javier Remirez bozeramaileak "agente, komunikabide eta alderdi politiko guztiei erantzukizuna" eskatu die, "adingabeen babesgabetasun-egoerak sortzen dituzten informazio zehazgabeei bide ez emateko". Ildo horretan, "eskuin muturrak" egoera aprobetxatu nahi duela gaitzetsi du, "adingabe jakin batzuk jatorriaren edo nazionalitatearen arabera estigmatizatzen dituen diskurtso faltsu bat markatzeko".

Gehiago ikusi
Publizitatea
X