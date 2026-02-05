TRÁFICO
Retenciones de varios kilómetros en La Avanzada, a la altura de Leioa, tras un choque entre varios vehículos

Un accidente de tráfico está provocando importantes problemas de circulación en la BI-637, en el tramo de La Avanzada, a su paso por Leioa, en sentido Erandio.
EITB

Un accidente de tráfico está provocando importantes problemas de circulación este martes en la BI-637, en el tramo de La Avanzada, a su paso por Leioa, en sentido Erandio.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, varios vehículos han colisionado en este punto, lo que ha generado retenciones de alrededor de dos kilómetros. El siniestro ha obligado a reducir la capacidad de la vía, aunque por el momento no han trascendido datos sobre personas heridas.

Los servicios de emergencia se encuentran trabajando en la zona para retirar los vehículos implicados y restablecer la normalidad del tráfico lo antes posible. Desde el Departamento de Seguridad se pide a las personas conductoras que extremen la precaución y, si es posible, utilicen itinerarios alternativos.

X