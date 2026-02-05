TRAFIKOA
Hainbat kilometroko auto-ilarak Avanzadan, Leioa parean, hainbat ibilgailuk talka egin ostean

Trafiko-istripu batek zirkulazio-arazo handiak eragin ditu BI-637 errepidean, Avanzada tartean, Leioa parean, Erandiorako bidean.

EITB

Trafiko istripu bat zirkulazio arazo handiak eragiten ari da BI-637 errepidean, Avanzada tartean, Leioa parean, Erandiorako bidean.

Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, hainbat ibilgailuk talka egin dute puntu horretan, eta bi kilometro inguruko auto-ilarak sortu dira. Istripuaren ondorioz, bidearen edukiera murriztu behar izan dute, baina oraingoz ez dute zauritutako pertsonei buruzko daturik eman.

Larrialdi-zerbitzuak lanean ari dira eremu horretan inplikatutako ibilgailuak kentzeko eta trafikoaren normaltasuna ahalik eta lasterren berrezartzeko. Segurtasun Sailak arreta handiz gidatzeko eta, ahal bada, ibilbide alternatiboak erabiltzeko eskatu die gidariei.

Trafiko Istripuak Trafikoa Leioa Gizartea

