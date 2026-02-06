SUCESO
Detienen a un hombre en Vitoria-Gasteiz por atrincherarse en una casa con rehenes

Durante la operación los bomberos han sacado a algunos rehenes, tras lo cual la Ertzaintza ha conseguido entrar en la casa y detener al secuestrador.

Euskaraz irakurri: Gizon bat atxilotu dute Gasteizen hainbat pertsona bahitu eta etxean gotortzeagatik
EITB

La Ertzaintza ha detenido a un hombre esta tarde en Vitoria-Gasteiz, tras haberse atrincherado en su domicilio con rehenes a los que ha amenazado con un arma blanca. 

Los hechos han ocurrido en una vivienda de la calle Legutiano de la capital alavesa. Sobre las 16:00 horas de la tarde un compañero de piso del detenido ha alertado a la Ertzaintza de que esta persona tenía secuestradas en su domicilio a varias personas y les estaba amenazando. 

Al lugar se han desplazado efectivos de la Ertzaintza y de los bomberos. Estos últimos han logrado sacar por una ventana a varios de los rehenes. Mientras un negociador de la Ertzaintza ha estado hablando con el secuestrador y, hacia las 18:40 horas, han conseguido acceder a la vivienda. El hombre ha sido detenido y trasladado de dependencias policiales.

