El sorteo de semifinales de Copa del Rey en directo por streaming en ETB On y kirolakeitb.eus a partir de las 13:00 horas

Además del Athletic Club y la Real Sociedad, entran en este sorteo el Barcelona y el Atlético de Madrid.
(Foto de ARCHIVO) Detail of the Copa del Rey trophy during the draw of round of 8 for Copa del Rey celebrated at Ciudad de futbol de Las Rozas in Madrid on January 20, 2025, in Las Rozas, Spain. Guillermo Martinez / AFP7 / Europa Press 20/1/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Copa del Rey.
Euskaraz irakurri: Errege Kopako finalerdien zozketa zuzenean streaming bidez ETB Onen eta kirolakeitb.eus-en 13:00etatik aurrera
author image

EITB

Última actualización

Las plataformas ETB On y Kirolakeitb.eus ofrecerán en directo este viernes a partir de las 13:00 horas el sorteo para conocer los rivales del Athletic  y la Real  en las semifinales de la Copa del Rey. Además del Athletic Club  y la Real Sociedad, entran en este sorteo el Barcelona y el Atlético de Madrid.

Durante el mismo acto se determinarán los partidos de ida y de vuelta

Donostia-San Sebastián Bilbao Sociedad

