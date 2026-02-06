Zuzenean

Errege Kopako finalerdien zozketa ETB On-en eta kirolakeitb.eus atarietan streamingez, 13:00etik aurrera

Athletic eta Realaz gainera, Bartzelona eta Atletico Madril sartuko dira zozketa honetan.

(Foto de ARCHIVO) Detail of the Copa del Rey trophy during the draw of round of 8 for Copa del Rey celebrated at Ciudad de futbol de Las Rozas in Madrid on January 20, 2025, in Las Rozas, Spain. Guillermo Martinez / AFP7 / Europa Press 20/1/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Errege Kopa.
EITB

Azken eguneratzea

Athleticek eta Realak  Errege Kopako finalerdietan izango dituzten arerioak jakiteko  zozketa zuzenean eskainiko dute  ETB On  eta kirolakeitb.eus  atariek ostiral honetan 13:00etik aurrera. Athletic eta Realaz gainera, Bartzelona eta Atletico Madril sartuko dira zozketa honetan.

Ekitaldi berean zehaztuko dira joaneko eta itzuliko partidak.

