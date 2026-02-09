AGRESIÓN
Cuatro menores investigados acusados de dar una paliza a dos jóvenes en Lasarte-Oria

Las víctimas, de 20 y 17 años, se encontraban junto a otros jóvenes en el patio de un colegio de Lasarte-Oria, cuando se les acercaron un grupo de otros siete jóvenes para pedirles un cigarro. Tras la negativa cuatro de ellos comenzaron a golpearles y tuvieron que ser atendidas en un centro hospitalario.
(Foto de ARCHIVO) Vehículo de la Ertzaintza EUROPA PRESS 02/8/2025
Un vehículo de la Ertzaintza. Foto de archivo: Europa Press
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Ertzaintza investiga a cuatro menores de edad acusados de propinar una paliza a dos jóvenes de 17 y 20 años que se encontraban en el patio de un colegio de Lasarte-Oria (Gipuzkoa). Las víctimas tuvieron que ser atendidas en un centro hospitalario.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, la agresión se produjo sobre las 20:45 horas de ayer, domingo, cuando las víctimas se encontraban junto a otros jóvenes en el citado lugar, al que se aproximaron siete adolescentes para pedirles un cigarro, a lo que los interpelados respondieron con una negativa.

En ese instante, cuatro de los siete adolescentes comenzaron a golpear a las dos víctimas, que recibieron varios puñetazos y sufrieron distintas lesiones en la cara, aunque lograron huir y alertar a la Ertzaintza de lo sucedido.

Los agredidos facilitaron una descripción de los autores a los agentes, que los localizaron poco después cuando abandonaban el lugar en un autobús.

Los cuatro sospechosos, todos menores y de edades comprendidas entre 15 y 17 años, fueron trasladados a dependencias de la Ertzaintza para realizar las correspondientes diligencias policiales y posteriormente fueron entregados a sus familiares, a la espera de que sean citados por la Fiscalía de Menores.

Los investigados, a los que se les han abierto diligencias como investigados por un delito de lesiones, cuentan con antecedentes policiales por robos y agresiones.

