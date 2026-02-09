ERASOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Lau adingabe ikertzen ari dira, Lasarte-Orian, bi gazte jipoitzea egotzita

Biktimak, 20 eta 17 urtekoak, Lasarte-Oriako ikastetxe bateko patioan zeuden eta zazpi gazteko talde bat hurbildu zitzaien zigarro bat eskatuz. Ezetz erantzun ondoren, horietako lau ukabilkadak ematen hasi zitzaizkien eta ospitalean artatu behar izan zituzten.

(Foto de ARCHIVO) Vehículo de la Ertzaintza EUROPA PRESS 02/8/2025
Ertzaintzaren ibilgailu bat. Artxiboko argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintza lau adingabe ikertzen ari da, Lasarte-Orian bi gazteri jipoia ematea egotzita. Biktimak ospitalean artatu behar izan zituzten.

Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, erasoa atzo iluntzean gertatu zen, 20:45ak aldera, Lasarte-Oriako ikastetxe bateko patioan.

Biktimen testigantzaren arabera, zazpi gazteko talde bat hurbildu zitzaien, zigarro bat eskatuz. Ezetz erantzun ondoren, horietako lau ukabilkadak ematen hasi zitzaizkien eta lesioak eragin zizkieten aurpegian. Hala ere, ihes egitea eta Ertzaintzari erasoaren berri ematea lortu zuten.

Erasoa gertatu eta gutxira, agenteek ustezko erasotzaileak aurkitu zituzten autobus batean alde egitera zihoazenean. 

Hori dela eta, Ertzaintzak eginbideak ireki dizkie lesio delituengatik. 

15 eta 17 urte arteko ustezko erasotzaileak aske utzi dituzte, Adingabeen Fiskaltzak noiz deituko zain.

Eguneko Titularrak Lasarte-Oria Delituak Gipuzkoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

bisonte-hezurdura-urbasa-nafarroa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Duela 4.000 urteko bisonte baten hezurdura topatu dute, ia osorik, Urbasan, eta Iberiar penintsulan dokumentatutako lehen bisonte europarra izan daiteke

Maria Chivite presidenteak eta Rebeca Esnaola Kultura eta Kirol kontseilariak "garrantzi zientifiko handiko" aurkikuntza aurkeztu dute astelehen honetan. Aurkikuntza “bakarra” da Iberiar penintsulan, eta Arrafela leizean egin zen, Kultura Departamentuak sustatutako esku-hartze arkeologiko batean, Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Madrilgo Historia Naturalaren Museoaren parte-hartzearekin, besteak beste.

Zaldibar Argituren bilkura hondamendiaren 6. urteurrenean
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Zaldibar Argitu plataformak auziaren instrukzio fasea amaitzeko galdegin du hondamendiaren 6. urtemugan

Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran langileak gogoan, urtero legez, ekitaldia egin du herri plataformak Eitzaga auzoan. Bildutakoek esan dutenez, "gogaituta" daude, epaitegiak 72 hilabete baitaramatza ingurumen delituak ikertzen. "Argitu dadila dena", aldarrikatu dute. Horrez gain, zabortegiaren zati bat "babesik gabe" dagoela eta bertako hondakinak "zuzenean errekara jausten" ari direla salatu dute.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X