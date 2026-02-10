CÁRCEL
Muere un preso en el Centro Penitenciario de Álava, en Zaballa

Salhaketa ha informado de que un hombre de 35 años falleció el pasado 5 de febrero en la cárcel de Zaballa (Álava), en una muerte que, a la espera de la autopsia definitiva, ha sido atribuida oficialmente a un "posible infarto".
Centro Penitenciario de Álava. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Preso bat hil da Arabako espetxean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Salhaketa ha informado de que un hombre de 35 años falleció el pasado 5 de febrero en la cárcel de Zaballa (Álava), en una muerte que, a la espera de la autopsia definitiva, ha sido atribuida oficialmente a un "posible infarto".

Esta asociación ha afirmado, a través de un comunicado, que falleció en su celda.

Según Salhaketa, la familia ha recibido informaciones de que el fallecido estuvo llamando por el interfono dos o tres horas antes de la muerte, pero le negaron atención médica, diciendo que esperara hasta la apertura de celdas".

X