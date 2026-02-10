Muere un preso en el Centro Penitenciario de Álava, en Zaballa
Salhaketa ha informado de que un hombre de 35 años falleció el pasado 5 de febrero en la cárcel de Zaballa (Álava), en una muerte que, a la espera de la autopsia definitiva, ha sido atribuida oficialmente a un "posible infarto".
Esta asociación ha afirmado, a través de un comunicado, que falleció en su celda.
Según Salhaketa, la familia ha recibido informaciones de que el fallecido estuvo llamando por el interfono dos o tres horas antes de la muerte, pero le negaron atención médica, diciendo que esperara hasta la apertura de celdas".
