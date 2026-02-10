ESPETXEAK

Preso bat hil da Arabako espetxean

Salhaketa elkarteak jakinarazi duenez, pasa den ostegunean hilda aurkitu zuten, bere ziegan. Autopsiaren zain, itxuraz, bihotzekoak jota hil zen. 

Arabako espetxea. Artxiboko argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Preso bat hilda aurkitu dute Arabako espetxean, Zaballan. Salhaketa elkarteak gaur jakinarazi duenez, pasa den otsailaren 5ean hilda aurkitu zuten, bere ziegan. 

Autopsiaren zain, itxuraz, bihotzekoak jota hil zen.

Presoaren senideek Salhaketa elkarteari emandako informazioaren arabera, hil baino bizpahiru ordu lehenago, mediku laguntza eskatu eta ukatu egin zioten. 

