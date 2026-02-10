El tráfico
Problemas en la red viaria, especialmente en el corredor del Txorrieri, con al menos 2 kilómetros de retenciones

Los principales focos problemáticos a primera hora de la mañana se están registrando a la altura de Asua y, en Gipuzkoa, en la N-636, en Irun, y la N-1, entre Irura y Andoain.
EITB

Última actualización

La jornada de este martes ha arrancado con numerosas incidencias en la red viaria, especialmente en Bizkaia. Los principales focos problemáticos a primera hora de la mañana se están concentrando en el corredor del Txorierri, a la altura de Asua (Erandio), la N-636 en Irun y la N-1, entre Irura y Andoain.

En Bizkaia, un vehículo averiado está causando dificultades en el corredor del Txorierri, la Avanzada y la conexión con Rontegi. El punto más problemático es el propio corredor del Txorierri, a la altura de Asua (Erandio) y en dirección Galdakao; si bien, a partir de ahí, las retenciones se extienden algo más de 1,5 kilómetros, llegando a la Avanzada y a la zona de Rontegi.

Problemas en Gipuzkoa

En Gipuzkoa, desde las ocho de la mañana se están registrando problemas en la N-636, a la altura de Irun-Urdanibia y en dirección San Sebastián, con motivo de un accidente que ha requerido la asistencia de servicios de emergencia.

También en Gipuzkoa, se han registrado problemas en la N-1, en la zona de Andoain-Irura, en dirección a Irun.

Accidentes de Tráfico Bizkaia Sociedad

