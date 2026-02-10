Problemas en la red viaria, especialmente en el corredor del Txorrieri, con al menos 2 kilómetros de retenciones
La jornada de este martes ha arrancado con numerosas incidencias en la red viaria, especialmente en Bizkaia. Los principales focos problemáticos a primera hora de la mañana se están concentrando en el corredor del Txorierri, a la altura de Asua (Erandio), la N-636 en Irun y la N-1, entre Irura y Andoain.
En Bizkaia, un vehículo averiado está causando dificultades en el corredor del Txorierri, la Avanzada y la conexión con Rontegi. El punto más problemático es el propio corredor del Txorierri, a la altura de Asua (Erandio) y en dirección Galdakao; si bien, a partir de ahí, las retenciones se extienden algo más de 1,5 kilómetros, llegando a la Avanzada y a la zona de Rontegi.
Problemas en Gipuzkoa
En Gipuzkoa, desde las ocho de la mañana se están registrando problemas en la N-636, a la altura de Irun-Urdanibia y en dirección San Sebastián, con motivo de un accidente que ha requerido la asistencia de servicios de emergencia.
También en Gipuzkoa, se han registrado problemas en la N-1, en la zona de Andoain-Irura, en dirección a Irun.
Te puede interesar
Cataluña multa con 10 mil euros a una inmobiliaria por racismo en el acceso al alquiler
Hamid y su familia hicieron varios intentos para alquilar una vivienda en Mataró y siempre recibían una negativa, a pesar de cumplir los requisitos. Él denunció este trato ante las autoridades hasta en 13 ocasiones.
El Parlamento Vasco se suma a la Korrika
La carrera a favor del euskera y de AEK pasará por Vitoria-Gasteiz el día 27 marzo, día en el que veremos correr a los parlamentarios. En nombre de la institución, la presidenta Bakartxo Tejeria será la encargada de portar el testigo.
Cuatro menores investigados acusados de dar una paliza a dos jóvenes en Lasarte-Oria
Las víctimas, de 20 y 17 años, se encontraban junto a otros jóvenes en el patio de un colegio de Lasarte-Oria, cuando se les acercaron un grupo de otros siete jóvenes para pedirles un cigarro. Tras la negativa cuatro de ellos comenzaron a golpearles y tuvieron que ser atendidas en un centro hospitalario.
Investigan la aparición del cadáver de un hombre flotando en el río en Eskoriatza
Un particular ha avisado esta mañana de la presencia de un cuerpo flotando en el río Deba a su paso por el barrio Aingeru Guarda de la localidad guipuzcoana.
Hallan en Urbasa un esqueleto casi completo de bisonte de 4000 años que podría ser el primer bisonte europeo documentado en la Península Ibérica
La Presidenta María Chivite y la consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola han presentado este lunes el hallazgo de "gran relevancia científica". El descubrimiento, calificado como “único” en la Península Ibérica, se produjo en la Sima Arrafela durante una intervención arqueológica promovida por el Departamento de Cultura con participación de la Universidad del País Vasco y el Museo de Historia Natural de Madrid, entre otras instituciones.
Desarticulado en Bizkaia un grupo criminal dedicado a estafas en internet mediante anuncios falsos
Cinco personas están siendo investigadas, entre ellas un menor de 15 años, en el marco de esta operación denominada 'Negare'. La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas imputaciones ni tampoco que puedan aparecer más personas perjudicadas.
El Ayuntamiento de San Sebastián dará a conocer el origen de los detenidos
Así las cosas, se suma al criterio fijado por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, a diferencia de Bilbao y Vitoria-Gasteiz. A partir de ahora, la Guardia Municipal de San Sebastián facilitará el origen de los detenidos cuando "la circunstancia lo requiera o cuando los medios de comunicación o la ciudadanía así lo demanden".
Mañana revuelta en las principales carreteras de la zona de Bilbao
Un accidente en Barakaldo, en las curvas de Ansio, sentido San Sebastián, ha provocado el traslado de una persona herida al hospital. Antes, cuatro vehículos han colisionado en Zamudio, en la carretera del Txorierri, y se han registrado retenciones a primera hora de la mañana.
Setenil de las Bodegas convive con el miedo a los derrumbes y la curiosidad de los turistas
Setenil es uno de los municipios más turísticos de Cádiz, en la ruta de los pueblos blancos. El alcalde pide a las empresas turísticas que no organicen visitas a Setenil debido al temporal.