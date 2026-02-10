Arazoak errepide sarean, batez ere Txorrieriko korridorean, gutxienez 2 kilometroko auto-ilarekin
Lehen orduko gorabehera nagusiak Asua parean izaten ari dira, bai eta Gipuzkoako N-636 eta N-1 errepideetan ere.
Euskadiko errepide sarean gorabehera ugari izaten ari dira astearte goiz honetan, batez ere Bizkaian. Lehen orduko arazo nagusiak Txorierriko korridorean (Asua-Erandio parean), N-636 errepidean (Irunen) eta N-1 errepidean (Irura eta Andoain artean) izaten ari dira.
Bizkaian, matxuratutako ibilgailu bat zailtasunak sortzen ari da Txorierriko korridorean, Avanzadan eta Arrontegiko lotunean. Arazorik esanguratsuenak Txorierriko korridorean bertan jasotzen ari dira, Asua (Erandio) parean, Galdakaorako norabidean. Hortik aurrera, hala ere, auto-ilarak gutxienez 2 kilometro luzatzen ari dira, eta Avanzada eta Arrontegi ingurura iristen dira.
Arazoan Gipuzkoan
Bestalde, Gipuzkoan, goizeko zortzietatik arazoak izaten ari dira N-636 errepidean, Irun-Urdanibia parean eta Donostiarako noranzkoan, larrialdi-zerbitzuek artatu behar izan duten istripu baten ondorioz.
Azkenik, Gipuzkoan ere, arazoak izaten dira N-1 errepidean, Andoain-Irura inguruan, Irunerako noranzkoan.-1 errepidean, Andoain-Irura inguruan, Irunerako noranzkoan.
Zure interesekoa izan daiteke
Kataluniak 10 mila euroko isuna jarri dio higiezinen agentzia bati arrazakeriagatik
Hamidek eta bere familiak hainbat saiakera egin zituzten Mataron etxebizitza bat alokatzeko. Baldintzak bete arren, beti ezezkoa jasotzen zuten. Diskriminazio tratua 13 aldiz salatu zuen Hamidek erakundeen aurrean.
Eusko Legebiltzarrak Korrikarekin bat egin du
Euskararen eta AEKren aldeko lasterketa martxoaren 27an iritsiko da Gasteizera eta, egun horretan ikusiko ditugu korrika legebiltzarkideak. Erakundearen izenean, Bakartxo Tejeria presidenteak eramango du lekukoa.
Lau adingabe ikertzen ari dira, Lasarte-Orian, bi gazte jipoitzea egotzita
Biktimak, 20 eta 17 urtekoak, Lasarte-Oriako ikastetxe bateko patioan zeuden eta zazpi gazteko talde bat hurbildu zitzaien zigarro bat eskatuz. Ezetz erantzun ondoren, horietako lau ukabilkadak ematen hasi zitzaizkien eta ospitalean artatu behar izan zituzten.
Gizon baten gorpua aurkitu dute Eskoriatzan, ibaian flotatzen
Herritar batek eman du abisua, 09:15 aldera. Deba ibaian hilotz bat ikusi du, udalerriko Aingeru Guarda auzoaren parean.
Iragarki faltsuen bidez iruzur egiten zuen talde kriminal bat desegin dute Bizkaian
Bost pertsona ikertzen ari dira, eta 'Negare' polizia operazioak zabalik jarraitzen du. Oraingoz, 28 kaltetu identifikatu dituzte, batzuk Araban (1), Gipuzkoan (1) eta Nafarroan.
Duela 4.000 urteko bisonte baten hezurdura topatu dute, ia osorik, Urbasan, eta Iberiar penintsulan dokumentatutako lehen bisonte europarra izan daiteke
Maria Chivite presidenteak eta Rebeca Esnaola Kultura eta Kirol kontseilariak "garrantzi zientifiko handiko" aurkikuntza aurkeztu dute astelehen honetan. Aurkikuntza “bakarra” da Iberiar penintsulan, eta Arrafela leizean egin zen, Kultura Departamentuak sustatutako esku-hartze arkeologiko batean, Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Madrilgo Historia Naturalaren Museoaren parte-hartzearekin, besteak beste.
Donostiako Udalak atxilotuen jatorriaren berri emango du aurrerantzean
Bilbok eta Gasteizek ez bezala, Donostiak bat egin du Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak ezarritako irizpidearekin. Aurrerantzean, Donostiako Udaltzaingoak atxilotuen jatorria jakinaraziko du, hedabideek zein herritarrek eskatuta edo "egoerak hala eskatzen duenean".
Goiz korapilatsua Bilbo inguruko errepide nagusietan
Istripu bat izan da Barakaldon, Ansioko bihurguneetan, Donostiarako noranzkoan, eta pertsona bat ospitalera eraman dute, zauriturik. Bestalde, lau ibilgailuk talka egin dute Zamudion, Txorierrin, eta auto-ilarak izan dira goizean goiz.
Setenil herrira doazen turisten jarioa ez da eten, kalteak handiak izanik ere
Cadizko herririk bisitatuenetako bat da Setenil, herrixka zurien ibilbidean baitago. Setenilgo alkateak bisita gidaturik ez antolatzeko eskatu die turismo enpresei.