Arazoak errepide sarean, batez ere Txorrieriko korridorean, gutxienez 2 kilometroko auto-ilarekin

Lehen orduko gorabehera nagusiak Asua parean izaten ari dira, bai eta Gipuzkoako  N-636 eta N-1 errepideetan ere.

EITB

Azken eguneratzea

Euskadiko errepide sarean gorabehera ugari izaten ari dira astearte goiz honetan, batez ere Bizkaian. Lehen orduko arazo nagusiak Txorierriko korridorean (Asua-Erandio parean), N-636 errepidean (Irunen) eta N-1 errepidean (Irura eta Andoain artean) izaten ari dira.

Bizkaian, matxuratutako ibilgailu bat zailtasunak sortzen ari da Txorierriko korridorean, Avanzadan eta Arrontegiko lotunean. Arazorik esanguratsuenak Txorierriko korridorean bertan jasotzen ari dira, Asua (Erandio) parean, Galdakaorako norabidean. Hortik aurrera, hala ere, auto-ilarak gutxienez 2 kilometro luzatzen ari dira, eta Avanzada eta Arrontegi ingurura iristen dira.

Arazoan Gipuzkoan

Bestalde, Gipuzkoan, goizeko zortzietatik arazoak izaten ari dira N-636 errepidean, Irun-Urdanibia parean eta Donostiarako noranzkoan, larrialdi-zerbitzuek artatu behar izan duten istripu baten ondorioz.

Azkenik, Gipuzkoan ere, arazoak izaten dira N-1 errepidean, Andoain-Irura inguruan, Irunerako noranzkoan.-1 errepidean, Andoain-Irura inguruan, Irunerako noranzkoan.

