Aparece el cuerpo sin vida de una persona en el incendio de una chabola en Donostia
Los servicios de emergencia han encontrado el cuerpo sin vida de una persona cuando han sofocado un incendio en una chabola del barrio de Altza de Donostia-San Sebastián.
Los hechos han ocurrido esta tarde a las 18:10 de la tarde. Bomberos, Ertzaintza, Policía Municipal y sanitarios han acudido al lugar para sofocar el incendio. Una vez terminadas estas labores han accedido al interior de la estructura, donde han encontrado el cuerpo sin vida de una persona.
Por el momento, se desconocen las causas del incendio. Personal de los juzgados y la Ertzaintza han iniciado la correspondiente investigación.
El albergue donostiarra de La Sirena prestará servicio de forma permanente a las personas necesitadas
El albergue municipal ubicado en Ondarreta ha tenido hasta ahora un uso principalmente turístico, aunque en los últimos años, durante los meses de invierno ha permanecido cerrado al público en general y se ha aprovechado para recibir a las personas que se encuentran en plena calle, en noches en las que se han registrado temperaturas cercanas a los 0 ºC.
Alrededor de 175 bebés nacen con cardiopatía congénita cada año en Euskadi y el 85 % alcanza la edad adulta
Salud destaca que se requieren unidades altamente especializadas por su complejidad y evolución a lo largo de la vida.
Gobierno Vasco y Gobierno de Navarra activan los planes de vialidad invernal este sábado
Además de fuertes chubascos, se espera que la cota de nieve pueda bajar de los 800 metros en el este de Álava. En la zona de Pirineos de Navarra se prevén nevadas a los 500 metros.
El juez del caso Errejón descarta archivar y cita al exdiputado el 17 de febrero
El magistrado dice en su auto que "no ha lugar al sobreseimiento" y confirma que tiene "por no ratificada" la renuncia de Elisa Mouliaá, que sigue "ostentando la figura de acusación particular en el presente procedimiento".
La lluvia no ha podido con las ganas de fiesta de centenares de escolares en Bilbao
La lluvia ha obligado a suspender el tradicional desfile por las calles de Bilbao que varios centros escolares suelen celebrar cada año. Han trasladado la fiesta a los soportales de la Plaza Nueva donde han bailado al ritmo de la txaranga y han podido disfrutar de un chocolate caliente.
Fallece un hombre de 73 años en un accidente de tráfico en Tudela
El siniestro se ha producido en la carretera NA-134, cuando el coche en el que circulaba el fallecido se ha salido de la vía y ha chocado contra un edificio a su paso por Tudela.
Desfiles y disfraces llenarán las calles de varias localidades de Euskal Herria durante el fin de semana
La lluvia podría suspender o condicionar algunas de las actividades programadas, pero el tiempo no será un impedimento para disfrutar de la fiesta.
El cáncer, primera causa de muerte por enfermedad en menores, deja cada año 60-70 nuevos casos en Euskadi
Osakidetza desarrolla en la actualidad 64 proyectos de investigación en oncología pediátrica y sitúa la supervivencia en el 80-85 %. Las leucemias suponen el 30 % y concentran los avances en medicina de precisión
Detenidas cuatro personas en una pelea en Bilbao y otra trasladada al hospital de Basurto
La Policía Municipal ha acudido sobre las dos de la madrugada a la calle Barrenkale del Casco Viejo por unas agresiones entre varios hombres. Las mismas fuentes han indicado que se desconoce el motivo por el que ha comenzado esta pelea, en la que uno de los implicados ha tenido que ser trasladado al hospital de Basurto en una ambulancia.