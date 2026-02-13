Aparece el cuerpo sin vida de una persona en el incendio de una chabola en Donostia

Los servicios de emergencia han encontrado el cuerpo sin vida de una persona cuando han sofocado un incendio en una chabola del barrio de Altza de Donostia-San Sebastián.

Los hechos han ocurrido esta tarde a las 18:10 de la tarde. Bomberos, Ertzaintza, Policía Municipal y sanitarios han acudido al lugar para sofocar el incendio. Una vez terminadas estas labores han accedido al interior de la estructura, donde han encontrado el cuerpo sin vida de una persona.

Por el momento, se desconocen las causas del incendio. Personal de los juzgados y la Ertzaintza han iniciado la correspondiente investigación.