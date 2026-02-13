Pertsona baten gorpua agertu da Donostian, txabola batean izan den sutean
Sutea 18:00ak aldera piztu da Altza auzoan. Zerk eragin duen ikertzen ari dira.
Larrialdi zerbitzuek pertsona baten gorpua aurkitu dute Donostiako Altza auzoko txabola batean piztutako sute bat itzali dutenean.
Gertakariak arratsaldeko 18:10ean izan dira. Suhiltzaileak, Ertzaintza, Udaltzaingoa eta osasun-langileak bertaratu dira sutea itzaltzeko. Lan horiek amaitu ondoren, egituraren barrura sartu dira, eta bertan pertsona baten gorpua aurkitu dute.
Oraingoz, ez dira ezagutzen sutearen arrazoiak. Epaitegietako langileek eta Ertzaintzak dagokion ikerketa hasi dute.
