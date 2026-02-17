VITORIA-GASTEIZ
El Gobierno español afirma que ha reconocido como “brutal represión del Estado” la matanza del 3 de marzo

A las preguntas del  senador de EH Bildu Gorka Elejabarrieta, quien ha considerado que "ha llegado el momento de asumir responsabilidades", Ángel Víctor Torres ha respondido que las leyes de memoria histórica y democrática incluyen a las víctimas y recordado que la iglesia de Zaramaga será declarada lugar de memoria democrática en el 50 aniversario.

Euskaraz irakurri: Espainiako Gobernuak dio martxoaren 3ko sarraskiak "Estatuaren errepresio basatitzat" onartu dituela
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este martes en el Senado que el Gobierno ya ha reconocido que la muerte de cinco trabajadores por disparos de la Policía el 3 de marzo de 1976, en Vitoria, fue consecuencia de una “brutal represión del Estado”.

Torres ha respondido así a una pregunta del senador de EH Bildu, Gorka Elejabarrieta, quien ha afirmado que, medio siglo después de los hechos, “ha llegado el momento de asumir responsabilidades”. A su juicio, el Ejecutivo aún no ha reconocido plenamente la inocencia de las víctimas ni la participación directa del Estado en la masacre. Además, ha reclamado una investigación exhaustiva y la apertura de los archivos que permanecen bajo secreto.

El ministro ha rechazado que el Gobierno “no haya hecho nada” y recordado la aprobación de las leyes de Memoria Histórica y de Memoria Democrática, que amparan a las víctimas del Franquismo y de la represión hasta 1978. También ha destacado la subvención de 600.000 euros destinada a transformar la iglesia de San Francisco de Asís de Zaramaga —escenario de la matanza— en un centro de memoria.

Torres ha anunciado que regresará a Vitoria-Gasteiz este año con motivo del 50 aniversario. Asimismo, ha avanzado que en las próximas semanas la iglesia será declarada lugar de memoria democrática “para que no se olvide lo que ocurrió el 3 de marzo de 1976”.

