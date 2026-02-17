GASTEIZ

Espainiako Gobernuak dio martxoaren 3ko sarraskiak "Estatuaren errepresio basatitzat" onartu dituela

Gorka Elejabarrieta EH Bilduko senatariaren galderei erantzunez, Angel Victor Torresek esan du memoria historikoaren eta demokratikoaren legeek biktimak barne hartzen dituztela eta Zaramagako eliza 50. urteurrenean oroimen demokratikoaren leku izendatuko dutela.

 

Agentziak | EITB

Angel Victor Torres Lurralde Politikako eta Memoria Demokratikoko ministroak astearte honetan Senatuan adierazi duenez, Espainiako Gobernuak dagoeneko onartu du 1976ko martxoaren 3an poliziak Gasteizen tiroz hil zituen bost langileen heriotza "Estatuaren errepresio bortitzaren"ondorio izan zela.

Hala erantzun dio Torresek Gorka Elejabarrieta EH Bilduko senatariaren galderari. Izan ere, Elejabarrietak "erantzukizunak hartzeko garaia" iritsi dela adierazi dio. Bere ustez, Gobernuak oraindik ez du onartu biktimen errugabetasuna, ezta Estatuak sarraskian zuzenean parte hartu izana ere. Horrez gainera, ikerketa sakona eta sekretupean dauden dokumentuak argitaratzea eskatu dio.

Ministroak errefusatu egin du Gobernuak "ezer egin ez izana", eta gogora ekarri du Memoria Historikoaren eta Memoria Demokratikoaren legeak onartu izana, 1978ra arte frankismoaren eta errepresioaren biktimak babesten dituena. Halaber, 600.000 euroko dirulaguntza nabarmendu du eta Zaramagako San Frantzisko Asiskoaren eliza, sarraskiaren eszenatokia memoria-zentro bihurtuko dela adierazi du.

Torresek iragarri du aurten  itzuliko dela Gasteizera, 50. urteurrena dela eta. Halaber, aurreratu du datozen asteetan eliza oroimen demokratikorako leku izendatuko dutela, "1976ko martxoaren 3an gertatu zena ahaztu ez dadin".

Gasteiz Zaramaga auzoa Senatua Espainiako gobernua Frankismoa Araba Gizartea

X