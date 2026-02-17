Absueltos los siete activistas que ayudaron a cruzar la frontera a 36 migrantes aprovechando el paso de la Korrika
En marzo de 2024, 36 personas migrantes cruzaron el puente de Santiago de Irun al paso de la Korrika y con la colaboración de varios activistas, siete de los cuales han sido procesados por la Justicia francesa.
El Tribunal de Baiona ha absuelto a los siete militantes que ayudaron a pasar a 36 personas migrantes el puente de Santiago que une Gipuzkoa y Lapurdi al paso de la Korrika de 2024. Han sido procesados por un delito de tráfico de personas en el marco de un grupo organizado.
En el juicio, que tuvo lugar en octubre del año pasado, la Fiscalía solicitó multas de entre 1000 y 1500 euros para los activistas, pero el juez finalmente ha desestimado esa petición.
Los hechos se remontan al 14 de marzo de 2024, día en que arrancó la Korrika. Varios militantes por los derechos humanos ayudaron a 36 personas migrantes de origen africano a cruzar la frontera, y días más tarde, diversos colectivos reivindicaron públicamente la autoría de la acción como un acto de desobediencia civil.
A raíz de estos hechos, la Justicia francesa citó a declarar a siete integrantes de dichos colectivos y, tras tomarles declaración, acordó su procesamiento. Se solicitaron penas de hasta diez años de prisión y multas de 250 000 euros para los acusados.
El procesamiento desencadenó una ola de solidaridad en la que decenas de agentes pusieron en marcha una campaña con el lema 'J' accuse'. Reunieron cerca de 5000 autoinculpaciones, y llevaron a cabo diversas acciones de protesta en contra de las políticas migratorias europeas.
Te puede interesar
El Gobierno Vasco aprueba el aumento del 1,5 % en las retribuciones del personal del sector público
Este incremento se aplicará en la nómina del mes de febrero de 2026 y tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero del mismo año.
El Gobierno Vasco aprueba una inversión de 871 millones hasta 2030 destinada a apoyar a las familias, a la infancia y a la adolescencia
Entre las medidas más destacadas se encuentra la ampliación de la ayuda directa de 200 euros mensuales por hijo/a hasta los cuatro años. La ampliación de la medida, que tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero del 2026, se aprobará durante este trimestre.
Un estudio de Emakunde concluye que vivir solas “es un aprendizaje, una oportunidad” para muchas mujeres mayores
El informe 'Mujeres mayores que viven solas en la Comunidad Autónoma de Euskadi: ¿permiso social concedido?' llega a la conclusión de que vivir sola no equivale obligatoriamente a sentirse sola como se desprende de la imagen estereotipada que la sociedad tiene de las mujeres mayores.
Mueren cinco jóvenes en el incendio de un trastero en Manlleu (Barcelona)
Los cinco jóvenes usaban el trastero como un "punto de encuentro", y no se sabé que hacían allí cuando se ha producido el fuego. La hipótesis que ya se ha descartado es que el trastero funcionara como infravivienda, apuntan desde los mossos.
Una bacteria congelada hace 5.000 años, resistente a diez antibióticos y con potencial para nuevos fármacos
La cepa, aislada en una cueva de hielo de Rumanía, plantea un doble escenario: puede agravar la resistencia antimicrobiana si se libera, pero también abrir la puerta a innovaciones biotecnológicas.
Desprendimientos y balsas de agua obligan a cortar varios carriles en Gipuzkoa y Bizkaia
En el Valle de Carranza hay un carril cortado por un desprendimiento en la BI-630 a consecuencia de las fuertes lluvias. Además, otro desprendimiento ha obligado a cortar un carril en la N-1 a su paso por Idiazabal. El Departamento de Seguridad pide extremar la precaución por desprendimientos y balsas de agua.
Finalizan las retenciones en la BI-10, en Barakaldo, tras el accidente entre dos vehículos
El siniestro ha tenido lugar en el punto kilométrico 124, en sentido San Sebastián, y ha generado retenciones de hasta cinco kilómetros.
Será noticia: Situación de los ríos, ¿cuándo dejará de llover? y huelga en Tubos Reunidos
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Mejora la situación de los ríos tras horas de preocupación por las crecidas
Las intensas precipitaciones han provocado inundaciones en garajes y viviendas en varios puntos, especialmente en la cuenca del Butrón, donde 36 vecinos se han visto afectados en Maruri.