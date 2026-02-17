El Tribunal de Baiona ha absuelto a los siete militantes que ayudaron a pasar a 36 personas migrantes el puente de Santiago que une Gipuzkoa y Lapurdi al paso de la Korrika de 2024. Han sido procesados por un delito de tráfico de personas en el marco de un grupo organizado.

En el juicio, que tuvo lugar en octubre del año pasado, la Fiscalía solicitó multas de entre 1000 y 1500 euros para los activistas, pero el juez finalmente ha desestimado esa petición.

Los hechos se remontan al 14 de marzo de 2024, día en que arrancó la Korrika. Varios militantes por los derechos humanos ayudaron a 36 personas migrantes de origen africano a cruzar la frontera, y días más tarde, diversos colectivos reivindicaron públicamente la autoría de la acción como un acto de desobediencia civil.

A raíz de estos hechos, la Justicia francesa citó a declarar a siete integrantes de dichos colectivos y, tras tomarles declaración, acordó su procesamiento. Se solicitaron penas de hasta diez años de prisión y multas de 250 000 euros para los acusados.

El procesamiento desencadenó una ola de solidaridad en la que decenas de agentes pusieron en marcha una campaña con el lema 'J' accuse'. Reunieron cerca de 5000 autoinculpaciones, y llevaron a cabo diversas acciones de protesta en contra de las políticas migratorias europeas.