Cinco personas heridas tras una colisión múltiple en Cascante

Cuatro vehículos se han visto implicados en el siniestro, y cinco personas han sido trasladadas al hospital.
Accidente en Cascante. Foto: Bomberos y bomberas de Navarra
Euskaraz irakurri: Bost pertsona zauritu dira Cascanten izandako talkaren ondorioz
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Cinco personas han resultado heridas de diversa consideración la noche del viernes tras una colisión múltiple en Cascante.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 21:33 horas.

El siniestro, una colisión múltiple en la que se han visto implicados 4 vehículos, ha tenido lugar a la altura del punto kilométrico 4.7 de la carretera NA-6830 (Vía Romana) en el término municipal de Cascante.

Los servicios de emergencia han trasladado a cinco personas al Hospital Reina Sofía de Tudela. Se trata de un varón de 80 años con politrauma (reservado) y una mujer de 76 años que sufre contusión cervical con pronóstico leve, ambos trasladados en la ambulancia medicalizada.

La ambulancia de soporte vital básico ha trasladado a dos varones de 20 años, ambos con contusión cervical con pronóstico leve; y a un varón de 26 años que sufre trauma en espalda con pronóstico reservado.

Agentes de la Brigada de Atestados de la Policía Foral de Tudela instruyen las diligencias del siniestro.

Accidentes de Tráfico Navarra Sociedad

