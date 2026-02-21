TRAFIKOA
Bost pertsona zauritu dira Cascanten izandako istripu batean

Lau ibilgailuk talka egin dute, eta bost pertsona ospitalera eraman dituzte.

Istripua Cascanten. Argazkia: Nafarroako Suhiltzaileak

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bost pertsona zauritu dira ostiral iluntzean Cascanten izandako trafiko istripu batean.

SOS Nafarroa 112 Larrialdiak Kudeatzeko Zentroak 21:33an jaso du ezbeharraren berri.

Ezbeharra NA-6830 errepideko 4,7 kilometroan gertatu da, Cascanten, eta lau ibilgailuk egin dute talka.

Larrialdietarako zerbitzuek bost pertsona eraman dituzte Tuterako Sofia Erregina Ospitalera. 80 urteko gizon batek politraumatismoak egin ditu, eta 76 urteko emakume batek, kolpe zerbikal arina hartu du. Anbulantzia medikalizatu batean eraman dituzte biak.

Oinarrizko bizi-euskarriko anbulantziak 20 urteko bi gizonezko eraman ditu (kontusio zerbikala egin baitute, baina ez omen zen larria), baita 26 urteko gizonezko bat ere (bizkarrean trauma egin du, eta pronostiko erreserbatua omen zuen).

Tuterako Foruzaingoko Argiketen Brigadako agenteek ikerketa abiatu dute ezbeharraren nondik norakoak argitzeko.

