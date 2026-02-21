TRANSPORTE
Los autobuses entre Bilbao y Vitoria de La Unión recuperan los descuentos

Corregido el fallo administrativo de la Diputación de Bizkaia, los bonos multiviaje vuelven a contar con descuentos de al menos el 40 %.
MAM-eko argazkia: autobus-eitb_
Autobús. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Bilbo eta Gasteiz arteko autobusek deskontuak berreskuratu dituzte
A partir de este sábado se van a cobrar con normalidad las bonificaciones al transporte en la línea de autobús que une Bilbao con Vitoria-Gasteiz con la compañía La Unión.

Cientos de personas se desplazan diariamente en ese trayecto que dejó de estar subvencionado durante estas primeras semanas de 2026 por un error administrativo de la Diputación de Bizkaia.

La Unión aplica estas bonificaciones en los bonos multiviaje. Los descuentos son del 40 % para las personas usuarias en general, del 50 % para las personas jóvenes y para los menores de 15 años el viaje es gratuito.

