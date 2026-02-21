GARRAIO PUBLIKOA

Bilbo eta Gasteiz arteko autobusek deskontuak izango dituzte aurrerantzean

Bizkaiko Foru Aldundiaren administrazio akatsa zuzenduta, erabilera anitzeko bonuek gutxienez % 40ko deskontuak izango dituzte.

Autobusa. Argazkia: EITB
EITB

Azken eguneratzea

Larunbat honetatik aurrera normaltasunez kobratuko dira La Union konpainiak Bilbo eta Gasteiz lotzeko duen autobus-lineako txartelen deskontuak.

Ehunka pertsonak egiten dute egunero ibilbide hori autobusez, eta 2026ko lehen aste hauetan diruz lagundu gabe egon dira bidaia-txartelak, Bizkaiko Foru Aldundiaren akats administratibo baten ondorioz.

La Unionek erabilera anitzeko bonuetan aplikatzen ditu deskontuak. % 40koak dira erabiltzaile guztientzat, % 50ekoak gazteentzat, eta bidaia doakoa da 15 urtetik beherakoentzat.

Gasteiz Bilbo Garraio publikoa Gizartea

