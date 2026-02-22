Baloncesto
Kosner Baskonia, txapeldun!

Baskonia
18:00 - 20:00
EITB

El conjunto gasteiztarra hace historia en el Roig Arena y, 17 años después, levanta su séptima Copa del Rey tras derrotar al Real Madrid por 89-100, en una final de infarto.

 

Vitoria-Gasteiz Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

