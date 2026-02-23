Dos centros públicos de Bizkaia y uno de Álava ofrecerán Bachillerato Internacional el próximo curso

Los centros públicos Botikazar (Bilbao), Urritxe (Amorebieta-Etxano) y Unamuno (Vitoria-Gasteiz) ofrecerán durante el próximo curso educativo 2026/27 un total de 81 plazas de Bachillerato Internacional.



El programa se impartirá de forma complementaria al Bachillerato ordinario y permite a los estudiantes lograr una doble titulación: el título oficial de Bachillerato así como el diploma del Bachillerato Internacional.



La consejera vasca de Educación, Begoña Pedrosa, ha dado a conocer este lunes las características de la nueva modalidad que busca dar "un salto cualitativo en la excelencia educativa".



"Aumenta las oportunidades académicas del alumnado (16 a 19 años) y refuerza su proyección formativa", ha asegurado.



La formación se estructura en seis grupos de asignaturas —Estudios en lengua y literatura; Adquisición de lenguas; Individuos y Sociedades; Ciencias; Matemáticas y Artes—.



Todo ello se complementa con tres componentes troncales comunes: Teoría del Conocimiento, Monografía y CAS (Creatividad, Actividad y Servicio).



Además, el alumnado debe realizar un trabajo de investigación individual de carácter académico y un proyecto vinculado a la creatividad, la actividad física y el compromiso social.



"Es un programa de alta exigencia académica, reconocido internacionalmente. Es exigente pero también equilibrado", ha subrayado Pedrosa.



Nota media

Los alumnos que apuesten por su estudio deberán tener una nota de corte de 8,25 (también en euskera e inglés) y les permite ser "protagonistas de su propio aprendizaje".



Los tres centros educativos que impartirán el programa de Diploma del Bachillerato Internacional (27 plazas cada uno y con asignaturas en inglés) se han adherido a la iniciativa tras superar un proceso de dos años en el que han demostrado su compromiso institucional, solvencia organizativa y profesionalidad.

