Vuelve la normalidad a la N-1 en Andoain, sentido Irun, tras un accidente y largas retenciones

La mañana ha sido complicada en carretera N-I en Andoain (Gipuzkoa) despés de que se haya producido un accidente entre un camión, un autobús y tres coches, en el que afortunadamente, no se han reportado heridos.

Según informa la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, el accidente se ha producido sobre las 10:00 horas en el kilómetro 447, a la altura de Andoain, lo que ha obligado a cortar completamante la vía.

Sobre las 10:30 horas se ha podido abrir un carril aunque las retenciones han durado aún durante más de una hora.

A las 11:45 horas las retenciones eran de algo menos de 2 kilómetros.