TRÁFICO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Vuelve la normalidad a la N-1 en Andoain, sentido Irun, tras un accidente y largas retenciones

A las 10:00 horas se ha producido un un accidente entre un camión, un autobús y tres coches, en el que afortunadamente, no se han reportado heridos, pero sí ha obligado a cortar completamente la vía, lo que ha provocado retenciones de hasta 6 kilómetros. 

N-1-andoain
Euskaraz irakurri: Egoera bere onera itzuli da N-1 errepidera Andoainen, Irungo noranzkoan, istripu baten eta auto-ilara luzeen ondoren
author image

EITB

Última actualización

La mañana ha sido complicada en carretera N-I en Andoain (Gipuzkoa) despés de que se haya producido un accidente entre un camión, un autobús y tres coches, en el que afortunadamente, no se han reportado heridos. 

Según informa la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, el accidente se ha producido sobre las 10:00 horas en el kilómetro 447, a la altura de Andoain, lo que ha obligado a cortar completamante la vía. 

Sobre las 10:30 horas se ha podido abrir un carril aunque las retenciones han durado aún durante más de una hora. 

A las 11:45 horas las retenciones eran de algo menos de 2 kilómetros. 

Accidentes de Tráfico Tráfico Sociedad

Te puede interesar

Robo Berriozar
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Las imágenes grabadas por un testigo, claves en la detención de los autores de un robo en Berriozar

Una persona que estaba realizando labores de limpieza al lado de la cafetería en el que estaban robando un padre y su hijo graba el instante en el que los ladrones saltan por la ventana y llega incluso a enfrentarse a ellos fregona en mano. Aunque los ladrones huyeron en un principio, aportó las grabaciones realizadas con su teléfono móvil, un material gráfico que resultó fundamental para el desarrollo de la investigación.

Cargar más
Publicidad
X