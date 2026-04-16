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Será noticia: regularización de migrantes, última hora de la guerra en Oriente Próximo y presentación de Mitoaroa III

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
FOTODELDÍA GRAF1575. MADRID, 15/04/2026.-Colas de inmigrantes en el Consulado de Colombia este miércoles en Madrid. El Gobierno ha defendido este miércoles la regularización de inmigrantes y ha acusado al PP de tener "falta de humanidad" y de usar instituciones como la Comunidad de Madrid para poner "palos en las ruedas" de esta medida.-EFE/ Rodrigo Jiménez
Un grupo de personas migrantes espera para realizar un trámite burocrático: Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albistea izango da: migratzaileen erregularizazioa, Ekialde Hurbileko gerraren azken ordua eta Mitoaroa III-ren aurkezpena
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EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 16 de abril de 2026:

- Regularización de migrantes: Las personas migrantes podrán empezar a solicitar su regularización telemáticamente a partir de las 00:30 horas de este jueves 16 de abril. El procedimiento estará abierto hasta el 30 de junio. La plataforma de solicitud será accesible desde la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El Gobierno aprobó este martes en Consejo de Ministros el Real Decreto de la regularización extraordinaria de migrantes y prevé que puedan beneficiarse de esta medida, 500.000 extranjeros.

-Última hora de la guerra en Oriente Próximo: Irán advirtió este miércoles de que no permitirá ningún tipo de exportación ni importación en el Golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo si Estados Unidos continúa con su "acción ilegal" de bloqueo naval a los buques comerciales y petroleros iraníes en el estrecho de Ormuz. Las autoridades iraníes advirtieron de que cualquier intento de Washington de mantener el cerco marítimo en la región supondría, en la práctica, una violación del alto el fuego de dos semanas acordado con E.E U.U, que entró en vigor la semana pasada. 

-Presentación de Mitoaroa III: Zetak ha convocado este jueves, a las 11.30 horas, a sus seguidores frente al Palacio de la Diputación Foral, en la Gran Vía de Bilbao. “Venid y vais a poder recibir las primeras pistas sobre Mitoaroa III”, comunicaron en las redes sociales. El proyecto de Pello Reparaz cerrará la trilogía iniciada en el Navarra Arena en enero de 2025 en San Mamés los próximos 19 y 20 de junio, para un aforo de 40.000 personas por partida doble. 

Cultura Sociedad

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