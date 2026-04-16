Solo 3 de los 78 entornos escolares analizados en Euskadi cumplen con los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) —10 microgramos por metro cúbico—, lo que supone que en el 96 % de ellos se respira aire nocivo para la salud, según un informe de Ekologistak Martxan sobre la calidad del aire en el entorno de los centros educativos de varias localidades vascas.

El proyecto ha consistido en la colocación y análisis de 160 captadores pasivos de medición de NO2 en centros escolares y sus alrededores en Vitoria-Gasteiz, San Sebastián, Errenteria, Oiartzun, Barakaldo, Bilbao y Erandio.

Ecologistak Martxan ha calificado de "preocupante" también el "elevado porcentaje" de centros escolares que no cumplen los límites de la nueva directiva aprobada en 2024, "en la que se exige elaborar 'hojas de ruta' para alcanzarlos en enero de 2030 como fecha límite. En las últimas mediciones, 54 de los 78 centros analizados, el 69 %, superan el límite de 20 mg/m3.

Según ha recordado, la contaminación del aire afecta "muy gravemente" a la salud de la infancia, ya que producen alergias, asma infantil, enfermedades cardiorrespiratorias y trastornos neurocognitivos "que les acompañarán durante toda su vida".

78 centros analizados en Euskadi

En Vitoria-Gasteiz se han tomado medidas en 17 entornos escolares, en los que todos, excepto el medidor situado en Ikasbidea, superan los 10 mg/m3 de NO2. La medición en el centro Gurutzmendi Haurreskola muestra el dato más alto con 32,4 mg/m3.

Por lo que respecta a Bizkaia se han analizado 40 centros escolares, todos situados en municipios de la zona del Bajo Nervión. En Barakaldo, en todos los centros analizados y su entorno se superan los límites establecidos por la OMS, para el NO2 (10 mg/m3) y en el 58 % el nivel más permisivo de la Nueva Directiva de Calidad del aire, que lo duplica (20 mg/m3).

En Erandio, en siete de los ocho centros analizados y sus entornos, se superan los límites establecidos por nueva directiva de calidad del aire y en ninguno de los ocho se cumple el límite marcado por la OMS.

En Bilbao, el informe destaca la necesidad de una reducción "especialmente urgente" del tráfico en algunos entornos, como el de la calle General Concha ya que los niveles de NO2 se sitúan por encima de los 40 mg/m3.

En el caso de Gipuzkoa, el entorno de los dos centros escolares analizados en Oiartzun son los únicos donde no se superan los niveles de NO2 recomendados en Gipuzkoa. En San Sebastián la peor situación se vive en los entornos de los colegios Jesuitas y Colegio Inglés. En Errenteria "las mediciones marcan valores en todos los casos superiores a los 10 g/m3 que recomienda la OMS".