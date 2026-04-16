Ekologistak Martxan taldeak zazpi udalerritako 78 eskolatan neurtu du NO2 nitrogeno dioxidoaren maila: Gasteizen, Donostian, Errenterian, Oiartzunen, Barakaldon, Bilbon eta Erandion. Horietatik soilik hirutan errespetatzen da Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) jarritako metro kuboko 10 mikrogramoko langa.
Halaber, Europar Batasunak 2024an onartutako direktiba baten arabera, 2030erako metro kuboko langa 20 mikrogramokoa izango da. Gaur gaurkoz, 78 eskoletatik 54k (% 69) gainditzen dute kutsadura maila hori.
Talde ekologistak azpimarratu duenez, nitrogeno dioxidoak asma, bronkitis kronikoa, alergiak, eta bihotzeko arazoak eragin ditzake.
78 eskola aztertu dituzte 7 udalerritan
Gasteizen 17 eskola ingurunetako kutsadura maila neurtu dute eta soilik Ikasbidea ikastola dago OMEren gomendioaren azpitik. Aitzitik, Gurutzmendi Haurreskolan erregistratu dute daturik altuena: 32,4 mikrogramo metro kubikoko.
Bizkaian 40 eskola aztertu dituzte. Barakaldoren kasuan, aztertutako guztietan OMEren gomendioa gainditzen da, eta % 58tan EBk 2030erako ezarritako langa.
Erandion 8 eskolatik bakar bat dago Europako direktibak ezarritako 20 mikrogramoko langatik behera. Beste modu batera esanda, zortziak daude OMEren gomendioaren gainetik.
Bilbori dagokionez, Kontxa eskolan neurtu dute mailarik handiena: 40,5 mikrogramo metro kubikoko.
Aztertutako eskola guztien artean Oiartzungoetan arnasten da aire kalitaterik onena. Donostiaren kasuan, Jesuiten eskolan eta The English School zentroan neurtu dute NO2 mailarik okerrena. Azkenik, Errenterian aztertutako denek gainditzen dute OMEren gomendioa.
