Detenida una mujer en Bilbao tras incendiar una lonja con su pareja dentro

Agentes de la Policía Municipal de Bilbao han detenido a una mujer por homicidio en grado de tentativa, después de que, supuestamente, haya prendido fuego a una lonja del barrio de Atxuri, estando su pareja en el interior.

Sgeún informa el Departamento de Seguridad, alrededor de las diez y cuarto de la noche del, miércoles, los Servicios de Emergencia tenían conocimiento de un incendio en una lonja del barrio bilbaíno de Atxuri, estando una persona en el interior.

Al lugar se trasladaron patrullas de la Policía Municipal de Bilbao, agentes de la Ertzaintza, Bomberos y una ambulancia. Tras ser sofocado el incendio y atendida la víctima que se encontraba en estado inconsciente, las y los agentes personados en el lugar, pudieron constatar a través de los relatos de varios testigos que una mujer había arrojado algo en el interior por un hueco de la puerta y, seguidamente, se había producido una llama, provocando el incendio del local. La lonja se encontraba con la puerta de acceso cerrada y la persiana bajada a medias por el exterior.

La mujer, que presentaba una pequeña quemadura en los nudillos de una mano, fue detenida en las cercanías por agentes de la Policía Municipal como presunta autora de un delito de homicidio en grado de tentativa y trasladada a dependencias de la Ertzaintza, encargada de la investigación.

La víctima, de 48 años fue evacuada al área de reanimación de un centro hospitalario bilbaíno donde permanece a la espera de su evolución.

La presunta autora del intento de homicidio, de 45 años, será puesta a disposición judicial una vez finalizadas las diligencias policiales.