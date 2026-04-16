Emakume bat atxilotu dute Bilbon, bikotekidea barruan zela lonja bati su emateagatik
Hainbat lekukok ikusi dute bart atxilotuak nola bota duen zerbait Atxuri auzoko lonja bateko atetik barrua eta sua piztu den gero. Emakumearen bikotekidea barruan zegoen eta Basurtuko ospitalera eraman dute.
Bilboko udaltzainek emakume bat atxilotu dute hilketa saiakeragatik, ustez, Atxuri auzoko lonja bati su eman baitio, bikotekidea barruan zegoela.
Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, asteazkenean, gaueko hamarrak eta laurden inguruan, Larrialdi Zerbitzuek abisua jaso zuten, Bilboko Atxuri auzoko lonja batean sutea zegoela eta barruan pertsona bat zegoela esanez.
Bilboko Udaltzaingoaren patruilak, ertzainak, suhiltzaileak eta anbulantzia bat bertaratu ziren. Sutea itzali eta konorterik gabe zegoen biktima artatu ondoren, bertaratutako agenteek zenbait lekukoren kontakizunen bidez egiaztatu ahal izan zuten emakume batek zerbait bota zuela atearen zulo batetik barrura, eta, jarraian, sugarra piztu zela, lokalean sutea eraginez. Lonjako sarrerako atea itxita zegoen, eta kanpoko pertsiana erdi-jaitsita.
Emakumea, zeinak esku bateko hatz-koskorretan erredura txiki bat zuen, handi gertu atxilotu zuten udaltzainek, giza-hilketa saiakera baten ustezko egile gisa, eta ikerketaren ardura duen ertzain-etxera eraman zuten.
48 urteko biktima Bilboko ospitale batera eraman zuten, eta han jarraitzen du, eboluzioaren zain.
Ustezko delitugilea, 45 urtekoa, epailearen esku utziko dute polizia-eginbideak amaitutakoan.
