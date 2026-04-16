Emakume bat atxilotu dute Bilbon, bikotekidea barruan zela lonja bati su emateagatik

Hainbat lekukok ikusi dute bart atxilotuak nola bota duen zerbait Atxuri auzoko lonja bateko atetik barrua eta sua piztu den gero. Emakumearen bikotekidea barruan zegoen eta Basurtuko ospitalera eraman dute. 

EITB

Bilboko udaltzainek emakume bat atxilotu dute hilketa saiakeragatik, ustez, Atxuri auzoko lonja bati su eman baitio, bikotekidea barruan zegoela. 

Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, asteazkenean, gaueko hamarrak eta laurden inguruan, Larrialdi Zerbitzuek abisua jaso zuten, Bilboko Atxuri auzoko lonja batean sutea zegoela eta barruan pertsona bat zegoela esanez.

Bilboko Udaltzaingoaren patruilak, ertzainak, suhiltzaileak eta anbulantzia bat bertaratu ziren. Sutea itzali eta konorterik gabe zegoen biktima artatu ondoren, bertaratutako agenteek zenbait lekukoren kontakizunen bidez egiaztatu ahal izan zuten emakume batek zerbait bota zuela atearen zulo batetik barrura, eta, jarraian, sugarra piztu zela, lokalean sutea eraginez. Lonjako sarrerako atea itxita zegoen, eta kanpoko pertsiana erdi-jaitsita.

Emakumea, zeinak esku bateko hatz-koskorretan erredura txiki bat zuen, handi gertu atxilotu zuten udaltzainek, giza-hilketa saiakera baten ustezko egile gisa, eta ikerketaren ardura duen ertzain-etxera eraman zuten.

48 urteko biktima Bilboko ospitale batera eraman zuten, eta han jarraitzen du, eboluzioaren zain.

Ustezko delitugilea, 45 urtekoa, epailearen esku utziko dute polizia-eginbideak amaitutakoan.

migratzaileen erregulazioa
Zabalik da erregularizazioa "online" egiteko aukera, bai eta aurrez aurre egiteko hitzordu-eskaerena ere 

Eskabidea telematikoki egin ahal izateko, beharrezkoa izango da ziurtagiri elektronikoa izatea edo gaitutako profesionalen edo Atzerritartasun Laguntzaileen Erregistroan inskribatutako erakundeen bitartez egitea. Eskabidea aurrez aurre egiteko hitzordua eska daiteke dagoeneko, baina datorren astelehenean, apirilaren 20an, hasiko da prozesua, tramiterako gaitutako puntuetan.

Joko-aretoetan erruleta-makinak manipulatzen zituen talde kriminal bateko burua atxilotu dute Irunen

Ertzaintzak 29 urteko gizon bat atxilotu zuen joan den ostegunean Irunen, joko-areto batean makinak manipulatzen harrapatu ondoren. Atxilotu zutenean, egun horretan lapurtu zituen 31.000 euro baino gehiago zeramatzan, eta aurreko egunean antzeko beste lapurreta bat egin Donostiako beste lokal batean. Poliziaren arabera, atxilotutako gizona talde kriminal bateko burua da, eta hainbat lapurreta egozten dizkiote horri.

Oposizioak salatu du Euskadiko Osasun Itunaren balantzea "marketin hutsa" dela

EH Bilduk, PPk eta Sumarrek salatu dutenez, Eusko Jaurlaritzak Euskadiko Osasun Itunaren betetze mailari buruz egindako balantzea "marketin-ariketa” hutsa da, eta Osakidetzan bizi den "errealitatetik oso urrun" dago. Halaber, Euskal Osasun Zerbitzuan dauden arazoak konpontzeko "balio ez" duela aurpegiratu dute, eta, era berean, ituna euskal osasun-sistema "erortzen uzteko koartada" bat dela deitoratu.

