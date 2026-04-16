Albiste izango dira: migratzaileen erregularizazioa, Ekialde Hurbileko gerraren azken ordua eta Mitoaroa III-ren aurkezpena
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko apirilaren 16an, lerroburu nagusiak:
-Migratzaileen erregularizazioa: Etorkinek gaur, apirilaren 16an, 00:30etik aurrera hasi ahal izango dira beren erregularizazioa telematikoki eskatzen. Prozedura ekainaren 30era arte egongo da zabalik. Eskaera plataforma Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazioen Ministerioaren webgunean egongo da eskuragarri. Ministroen Kontseiluak astearte honetan onartu zuen migratzaileen aparteko erregularizazioari buruzko Errege Dekretua, eta aurreikusten du 500.000 atzerritar inguru izan daitezkeela neurri honen onuradun.
-Ekialde Hurbileko gerraren azken ordukoa: Iranek asteazken honetan ohartarazi zuen ez duela inolako esportaziorik ezta inportaziorik onartuko Persiar golkoan, Omango itsasoan eta Itsaso Gorrian, baldin eta AEBek jarraitzen badute Ormuzeko itsasartean Irango merkataritza-ontzien eta petrolio-ontzien aurkako itsas blokeoarekin. Irango agintariek ohartarazi zuten Washingtonek eskualdeko itsas setioa mantentzeko edozein saiakera, praktikan, AEBekin adostutako bi asteko su-etenaren urraketa dela. Su-etena pasa den astean sartu zen indarrean.
-Mitoaroa III-ren aurkezpena: Zetak taldeak jarraitzaileak deitu ditu ostegun honetan, Mitoraren hirugarren partea aurkezteko. Hitzordua Bizkaiko Foru Aldundiaren jauregiaren aurrean izango da, Bilboko Kale Nagusian, goizeko 11:30ean. “Etorri, eta Mitoaroa III-ri buruzko lehen pistak jasotzeko aukera izango duzue”, adierazi dute sare sozialetan. Pello Reparazen proiektuak 2025eko urtarrilean Nafarroa Arenan hasitako trilogia itxiko du San Mamesen, datorren ekainaren 19an eta 20an, 40.000 lagunen aurrean egun bakoitzean.
Emakume bat atxilotu dute Bilbon, bikotekidea barruan zela lonja bati su emateagatik
Hainbat lekukok ikusi dute bart atxilotuak nola bota duen zerbait Atxuri auzoko lonja bateko atetik barrua eta sua piztu den gero. Emakumearen bikotekidea barruan zegoen eta Basurtuko ospitalera eraman dute.
Zabalik da erregularizazioa "online" egiteko aukera, bai eta aurrez aurre egiteko hitzordu-eskaerena ere
Eskabidea telematikoki egin ahal izateko, beharrezkoa izango da ziurtagiri elektronikoa izatea edo gaitutako profesionalen edo Atzerritartasun Laguntzaileen Erregistroan inskribatutako erakundeen bitartez egitea. Eskabidea aurrez aurre egiteko hitzordua eska daiteke dagoeneko, baina datorren astelehenean, apirilaren 20an, hasiko da prozesua, tramiterako gaitutako puntuetan.
EAEn aztertutako eskolen % 96k gainditzen dute OMEk gomendatutako NO2 kutsadura maila
Ekologistak Martxan taldeak zazpi udalerritako 78 eskolatan neurtu du NO2 nitrogeno dioxidoaren maila: Gasteizen, Donostian, Errenterian, Oiartzunen, Barakaldon, Bilbon eta Erandion. Horietatik soilik hirutan errespetatzen da Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) jarritako metro kuboko 10 mikrogramoko langa.
Joko-aretoetan erruleta-makinak manipulatzen zituen talde kriminal bateko burua atxilotu dute Irunen
Ertzaintzak 29 urteko gizon bat atxilotu zuen joan den ostegunean Irunen, joko-areto batean makinak manipulatzen harrapatu ondoren. Atxilotu zutenean, egun horretan lapurtu zituen 31.000 euro baino gehiago zeramatzan, eta aurreko egunean antzeko beste lapurreta bat egin Donostiako beste lokal batean. Poliziaren arabera, atxilotutako gizona talde kriminal bateko burua da, eta hainbat lapurreta egozten dizkiote horri.
2025ean, Osakidetzak iraungitako 274 txerto eman zituen Euskadiko 13 ESIetan
Osasun Sailak orain emandako datuen arabera, ESI guztietan izan ziren akatsak.
Ilarak kontsulatuetan, migratzaileak erregularizatzeko prozesua abiatu berritan
Ilara luzeak izan dira Bilboko Marokoren kontsulatuan, Aldizkari Ofizialean migratzaileen ezohiko erregularizazioa argitaratu ostean. Bilbokoa da Euskal Herri osoan eta Espainia iparraldean dagoen Marokoren kontsulatu bakarra.
Oposizioak salatu du Euskadiko Osasun Itunaren balantzea "marketin hutsa" dela
EH Bilduk, PPk eta Sumarrek salatu dutenez, Eusko Jaurlaritzak Euskadiko Osasun Itunaren betetze mailari buruz egindako balantzea "marketin-ariketa” hutsa da, eta Osakidetzan bizi den "errealitatetik oso urrun" dago. Halaber, Euskal Osasun Zerbitzuan dauden arazoak konpontzeko "balio ez" duela aurpegiratu dute, eta, era berean, ituna euskal osasun-sistema "erortzen uzteko koartada" bat dela deitoratu.
Iruñeak Txupinazo Txikia egingo du uztailaren 10ean
Lehen Hezkuntzako ikasleek jaurtiketa egingo dute udaletxetik, sanferminetako Haur Egunean.
Europar Batasunak "teknikoki prest" du adina egiaztatzeko doako aplikazioa, adingabeak sareko eduki kaltegarrietatik babesteko
Helburua da, beranduenez urtearen amaieran, estatu kide guztiek bermatua izan dezatela aplikaziorako sarbidea, Europa mailan tresna bat izan dezaten, gailu mugikorren eta beste batzuen bidez sare sozialetara sartzen diren erabiltzaileen benetako adina egiaztatzeko.