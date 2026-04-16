Zumaian agertutako gorpua Eibarren desagertutako 60 urteko emakume batena da

Autopsiaren arabera, pasa den igandean Itzurun hondartzan agertutako gorpuak ez zuen kriminalitate zantzurik. Apirilaren 13an, emakumearen senide batek agertu barik zegoela salatu zuen Eibarko ertzain-etxean, hilaren 11tik haren berririk ez zuelako. 

Zumaiako Itzurun hondartzan emakume bat agertu da hilda

Igandean Zumaiako Itzurun hondartzan agertutako gorpua identifikatu du Ertzaintzak, eta hildakoa Eibarren desagertutako 60 urteko emakume bat dela baieztatu du.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak zabaldutako informazioaren arabera, igandean, Itzurun inguruan paseoan zebilen batek aurkitu zuen hilotza, 07:55 aldera. Emakumeak ez zeraman dokumentaziorik aldean, eta, hortaz, lehen unean ezin izan zuten identifikatu. 

Gorpua Donostiako Auzitegi Medikuntzako Institutura eraman zuten, autopsia egin ziezaioten. Autopsiaren arabera, gorpuak ez zuen kriminalitate zantzurik

Ertzaintzak egindako ikerketaren arabera, hildakoa nazionalitate espainiarra duen 60 urteko emakume bat da. Haren senide batek agertu barik zegoela salatu zuen astelehenean Eibarko ertzain-etxean, larunbatetik haren berririk ez zuelako.

Zumaia Eibar Ertzaintza Gipuzkoa Gizartea

