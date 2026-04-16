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El cadáver hallado en Zumaia pertenece a una mujer de 60 años desaparecida en Eibar

El cuerpo no presentaba ningún indicio de criminalidad. El 13 de abril un familiar denunció su desaparición en la comisaría de Eibar, porque no habían tenido contacto con ella desde el día 11.

Zumaiako Itzurun hondartzan emakume bat agertu da hilda
Playa de Itzurun, en Zumaia, lugar donde apareció el cadáver el pasado domingo. EITB
Euskaraz irakurri: Zumaian pasa den igandean agertutako gorpua Eibarren desagertutako 60 urteko emakume batena da
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Agencias | EITB

Última actualización

La Ertzaintza ha logrado establecer la identidad de la mujer que fue hallada sin vida en una playa de Zumaia (Gipuzkoa) el pasado domingo. Se trata de una mujer de 60 añosque constaba como desaparecida.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, hacia las ocho de la mañana de este pasado domingo, unos particulares encontraron el cuerpo sin vida de una mujer en la playa de Itzurun de la localidad de Zumaia. La persona no portaba ninguna documentación por lo que no pudo ser identificada.

Seguidamente fue trasladada al Instituto Vasco de Medicina Legal de San Sebastián donde se le realizó la autopsia, y no se encontró ningún indicio de criminalidad.

Las investigaciones realizadas por la Ertzaintza han permitido finalmente identificar a la fallecida. Se trata de una mujer de 60 años y de nacionalidad española. El lunes 13 un familiar denunció su desaparición en la comisaría de Eibar. Al parecer, el sábado 11 fue el último día que tuvieron contacto con la víctima.

Titulares de Hoy Zumaia Eibar Ertzaintza Gipuzkoa Sociedad

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