Hallan el cadáver de una mujer en la playa de Itzurun de Zumaia
Una persona que paseaba en la zona ha encontrado el cadáver. La mujer no presenta signos de violencia, pero la Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.
El cadáver de una mujer ha sido hallado esta mañana en la playa de Itzurun de Zumaia (Gipuzkoa), según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
El cadáver ha sido localizado sobre las 07:55 horas por una persona que paseaba por la zona y ha dado aviso a la Ertzaintza.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Ertzaintza y la comitiva judicial, que han abierto una investigación para esclarecer los hechos.
La mujer no presenta signos de violencia", aunque "todas las hipótesis están abiertas".
El cadáver de la mujer, cuya identidad se desconoce, será trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal de San Sebastián para practicarle la autopsia que determinará las causas de la muerte
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