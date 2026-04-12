GIPUZKOA
Emakume baten gorpua aurkitu dute Zumaiako Itzurun hondartzan

Paseatzen ari zen pertsona batek aurkitu du hilotza, eta indarkeria zantzurik ez badu ere, Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko.

Agentziak | EITB

Emakume baten gorpua aurkitu dute gaur goizean Zumaiako Itzurun hondartzan, Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Inguruan paseatzen ari zen pertsona batek aurkitu du hilotza, 07:55 aldera, eta Ertzaintzari eman dio abisua.

Ertzaintza eta agintari judizialak bertaratu dira, eta ikerketa abiatu dute gertatutakoa argitzeko.

Emakumeak ez du indarkeria zantzurik, baina "hipotesi guztiak irekita" daudela argitu du Poliziak.

Ez dute jakinarazi emakumearen nortasuna, eta gorpua Donostiako auzitegi medikuarenera eraman dute, autopsiaren bitartez heriotza zerk eragin duen argitzen saiatzeko.

Zumaia Gipuzkoa Ertzaintza Gizartea

Bi gizon atxilotu dituzte Tolosan pertsonen trafiko irregularra egotzita

Larunbat goizaldean, Ertzaintzaren patruila batek ibilgailu bat geldiarazi zuen, eta jabetu zen barruan sei pertsona zihoazela, bat maletategian. Gerora egiaztatu zutenez, bidaiariek dirua ordaindu zuten Irunera eta Parisera eramatearen truke. Gidaria eta maletategian zihoan gizasemea atxilotu, eta ertzain-etxera eraman zituzten, epailearen esku utzi aurretik egin beharreko izapideak betetzera.

