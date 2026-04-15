Detenido en Irun el cabecilla de una organización criminal que manipulaba máquinas de ruleta en salas de juego
La Ertzaintza ha detenido en Irun a un joven de 29 años, que ya ha ingresado en prisión, como presunto cabecilla de un grupo criminal dedicado a manipular máquinas de ruleta en salones de juego para obtener miles de euros en premios aparentemente conseguidos de manera lícita y que opera también fuera de Euskadi.
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La oposición denuncia que el balance del Pacto Vasco de Salud es “mero marketing”
EH Bildu, PP y Sumar han denunciado que el balance realizado por el Gobierno Vasco sobre el grado de cumplimiento del Pacto Vasco de salud es un mero ejercicio de "marketing" que "dista mucho de la realidad" que se vive en Osakidetza. Asimismo, recriminan que “no sirve” para resolver los problemas que existen en el Servicio Vasco de Salud, a la vez que lamentan que el pacto es una “coartada” para “dejar caer” el sistema vasco sanitario.
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Martínez destaca que el 85 % de las medidas del Pacto Vasco de Salud "ya están en marcha" con resultados positivos
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Detenido un joven por agredir sexualmente a una menor tutelada por la Diputación alavesa
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