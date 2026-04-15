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Detenido en Irun el cabecilla de una organización criminal que manipulaba máquinas de ruleta en salas de juego

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Joko-aretoetan erruleta-makinak manipulatzen zituen talde kriminal bateko burua atxilotu dute Irunen
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EITB

Última actualización

La Ertzaintza ha detenido en Irun a un joven de 29 años, que ya ha ingresado en prisión, como presunto cabecilla de un grupo criminal dedicado a manipular máquinas de ruleta en salones de juego para obtener miles de euros en premios aparentemente conseguidos de manera lícita y que opera también fuera de Euskadi.

Irún Ertzaintza Gipuzkoa Delitos Sociedad

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