La UE tiene "técnicamente lista" la app gratuita de verificación de edad para proteger a menores de contenido dañino online
La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que ya tiene "tecnicamente lista" la nueva aplicación europea para verificar la edad de los usuarios que acceden a las redes sociales y comprobar así que las plataformas respetan los límites de acceso de los menores de edad; una herramienta que será gratuita y estará "muy pronto" a disposición de los usuarios, por lo que Bruselas ha advertido a las compañías de que ya no tendrán excusas para cumplir la legislación comunitaria en materia de protección del menor.
"Las plataformas pueden confiar fácilmente en nuestra aplicación de verificación de edad, así que ya no hay excusas. Europa ofrece una solución gratuita y fácil de usar que puede proteger a nuestros hijos de contenido dañino e ilegal", ha expuesto la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen en una comparecencia sin opción a preguntas.
Las plataformas deberán contar a finales de año con una herramienta que permita verificar y validar la edad del usuario y, aunque no estarán obligadas a instalar la versión europea, sí deberán justificar que su alternativa ofrece garantías equivalentes de que con ella se cumplen las normativas nacionales y europeas.
Pese a que no hay un calendario claro, el objetivo ahora que a más tardar a finales de año, el acceso a la 'app' esté garantizado desde todos los Estados miembro, para que dispongan de una herramienta a nivel europeo capaz de verificar la edad real del usuario que accede a redes sociales desde dispositivos móviles u otros. La 'app' ha estasdo durante meses a prueba en los países que se unieron al proyecto piloto para ajustar la tecnología a las especificidades de cada territorio.
A falta de conocer los detalles técnicos, la vicepresidenta comunitaria de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, que ha comparecido junto a Von der Leyen, ha asegurado que el sistema desarrollado garantiza la protección de datos de los usuarios, que mantendrán "el control pleno de sus datos" cuando accedan a un servicio con restricciones por edad desde la nueva plataforma europea.
La Comisión Europea está analizando posibles medidas para limitar el acceso de los menores a las redes sociales, pero hasta el momento se mantiene reticente a la posibilidad de fijar una única edad mínima común a todos los países de la Unión Europea, por la complejidad técnica y legal de articular una restricción en algo de competencia exclusiva nacional.
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