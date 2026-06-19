Muere una mujer en un accidente de tráfico en Tudela
El siniestro ha tenido lugar esta tarde en la carretera NA-134, cuando el turismo que conducía la fallecida, de 53 años, ha chocado contra un camión.
Una mujer de 53 años ha fallecido este viernes en un accidente de tráfico registrado en la carretera NA-134, en el término municipal de Tudela (Navarra), según ha informado la Policía Foral en una nota.
El accidente ha tenido lugar esta tarde, sobre las 15:35 horas, cuando un turismo ha colisionado frontalmente con un camión.
Personados en el lugar del accidente, efectivos de bomberos del parque de Tudela, una ambulancia medicalizada, una ambulancia de soporte vital básico y patrullas de la Policía Foral, no han podido hacer nada para salvar la vida de la conductora del turismo. El camionero ha resultado ileso.
Como consecuencia del choque, la carretera NA-134 ha sido cortada entre los puntos kilométricos 0 y 6 desde las 16:19 horas.
El cuerpo de la fallecida será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia. Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral investigan las causas y la dinámica del siniestro.
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