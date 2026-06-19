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Emakume bat hil da Tuteran, auto istripu batean

Ezbeharra NA-134 errepidean gertatu da, gaur arratsaldean. Hildako emakumeak gidatzen zuen autoak kamioi bat jo du aurrez aurre.

Horrela geratu da istripua izan duen autoa. Argazkia: Foruzaingoa Horrela geratu da istripua izan duen autoa. Argazkia: Foruzaingoa
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EITB

Azken eguneratzea

53 urteko emakume bat hil da gaur NA-134 errepidean, Tuteran (Nafarroa) izandako auto istripu batean, Foruzaingoak ohar bidez jakinarazi duenez.

Istripua arratsaldean, 15:35ean, jazo da. Auto batek eta kamioi batek aurrez aurre egin dute talka. 

Ezbeharraren berri izanda, Tuterako suhiltzaileak, bi anbulantzia eta Foruzaingoa bertaratu da. Emakumea bertan hil da. Kamioilaria, aldiz, onik atera da. 

Istripuaren ondorioz, NA-134 errepidea erabat itxi dute 0 eta 6 kilometroen artean. 

Emakumearen gorpua Nafarroako Mediku Auzitegira eraman dute, autopsia egiteko. Foruzaingoak ikertuko ditu ezbeharraren nondik norakoak. 

 

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