El juez deja en libertad a los dos detenidos en Bizkaia por su presunta relación con Hizbulá

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha decretado la libertad provisional sin fianza de los dos detenidos el pasado martes en Bilbao y Getxo a los que se investiga por su presunta relación con Hizbulá.



El magistrado ha impuesto a ambos jóvenes las siguientes medidas cautelares: retirada de pasaportes, prohibición de salir del Estado, comparecencias quincenales en el juzgado más próximo a sus domicilios, obligación de facilitar un domicilio donde ser citados y número de teléfono en el que puedan ser inmediatamente localizados, han informado fuentes jurídicas.



Según fuentes policiales, se les acusa de ser los presuntos responsables de un canal de Telegram que difunde en castellano vídeos propagandísticos de Hizbulá y de grupos armados palestinos, con imágenes del régimen de Irán y de ataques contra soldados israelíes.



Hizbulá es un partido político legal con presencia en el Parlamento libanés. Su brazo armado fue incluido en la lista de grupos terroristas de la Unión Europea, no así toda la organización.

Denuncia de Iranekin bat

Los dos jóvenes detenidos son miembros de la plataforma Iranekin bat, cuyos responsables han realizado una concentración este viernes en Bilbao bajo el lema "Erresistentzia ez da delitua". Han denunciado que las detenciones se produjeron tras un "señalamiento mediático" contra la plataforma y sus miembros. Iranekin bat ha mostrado su solidaridad con los dos detenidos y han subrayado que seguirán denunciando "la represión y la criminalización de la solidaridad internacionalista" y se han reafirmado en su "compromiso con las libertades políticas".