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Detienen a dos personas en Bizkaia por su presunta relación con Hezbolá

La operación está bajo secreto de sumario, y no han trascendido más detalles. El brazo armado del grupo libanés está incluido en la lista de organizaciones terroristas de la UE, no así todo el partido.
Euskaraz irakurri: Bi pertsona atxilotu dituzte Bizkaian, Hezbolarekin zerikusia dutelakoan
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Agencias | EITB

Última actualización

La Policía Nacional ha detenido a dos personas en Bizkaia investigadas por su presunta relación con Hezbolá, la organización política y militar chií del Líbano. La operación aún continúa abierta, y no han trascendido más detalles.

Según han informado a EFE fuentes policiales, la operación está dirigida por la Audiencia Nacional con la intervención de la Comisaría General de Información.

La actuación policial en Bizkaia ha comenzado esta mañana y se encuentra bajo secreto de sumario, y no han trascendido detalles sobre la investigación o los delitos que habrían cometido.

Hezbolá es un partido político legal con presencia en el Parlamento libanés. Su brazo armado fue incluido en la lista de grupos terroristas de la Unión Europea, no así toda la organización.

Líbano Bizkaia Oriente Próximo Sociedad

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